ZDA so članice ZN v soboto pozvale k priznanju Guaida. »Čas je, da vsaka država izbere stran. Nič več prelaganja, nič več igric. Ali ste na strani sil svobode ali ste v ligi z Madurom in njegovim kaosom,« je ameriški državni sekretar Mike Pompeo dejal na izredni seji VS ZN, ki so jo sklicali na zahtevo ZDA.

Rusijo in Kitajsko, ki stojita ob strani Maduru, je Pompeo obtožil, da »podpirata porušeni režim v upanju na povračilo milijard dolarjev slabo premišljenih investicij in pomoči«, danih v zadnjih letih.

Venezuela kot dvorišče ZDA Rusija je medtem ZDA obtožila vmešavanja v venezuelske notranje zadeve. Ni ji uspelo preprečiti zasedanja VS ZN, je pa blokirala sprejetje resolucije, ki bi izrazila podporo Guaidu, venezuelsko narodno skupščino pa razglasila za edino demokratično izvoljeno institucijo v Venezueli. »Venezuela ne predstavlja grožnje miru in varnosti. Namen ZDA je ustvariti državni udar,« je dejal ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija. ZDA je očital, da Južno Ameriko še naprej obravnavajo kot »svoje dvorišče«, kjer lahko počnejo, kar hočejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Maduro podaljšal rok za odhod ameriških diplomatov Maduro je medtem podaljšal rok, do katerega naj bi Venezuelo zapustili ameriški diplomati. Sprva jim je rok za to postavil do sobote. ZDA so ukaz ignorirale, saj Madure ne priznavajo več kot predsednika, so pa umaknile nenujno osebje iz države in poudarile, da je Maduro odgovoren za varnost diplomatov. Po izteku roka pa je Maduro zagnal pogajanja, v katerih naj bi v 30 dneh dosegli dogovor o začasnem uradu v Caracasu za vzdrževanje minimalne ravni diplomatskih stikov. Podoben dogovor so imele ZDA dolga leta s Kubo. V tem času torej ameriško osebje lahko še ostaja v Caracasu.

Guaido s podporo vojaškega atašeja Guaido je medtem v soboto zabeležil pomembno simbolično zmago, potem ko je v minulem tednu neuspešno skušal pridobiti na svojo stran venezuelsko vojsko. Podporo mu je namreč izrekel venezuelski vojaški ataše na veleposlaništvu države v Washingtonu Jose Luis Silva. »On je edini zakoniti predsednik,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa v soboto o Guaidu dejal Silva. Je pa bil vodja opozicije tudi prisiljen priznati, da se je srečal z Madurovim namestnikom Diosdadom Cabellom, potem ko je vlada objavila posnetek srečanja. Guaido je prej uradno zavračal ponujene pogovore, češ da ne bo sodeloval v »lažnem dialogu«.

V spopadih že 26 mrtvih Spopadi med podporniki Guaida in varnostnimi silami so ta teden terjali 26 življenj. Več kot 350 ljudi je bilo pridržanih. Tako Guaido kot Maduro sta za prihodnji teden pozvala k novim protestom. EU je pozvala k izvedbi transparentnih volitev, Španija, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Nizozemska pa so šle še korak dlje in Maduru za to postavile osemdnevni rok, sicer bodo kot začasnega venezuelskega predsednika priznale Guaida.