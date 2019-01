»Legitimne oblasti Venezuele so že označile te sankcije za nezakonite. Popolnoma podpiramo to stališče,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Po oceni Kremlja so sankcije očitno vmešavanje v notranje zadeve Venezuele in primer nezakonite konkurence.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ocenil, da nove sankcije kršijo vse možne mednarodne norme in da skušajo ZDA nezakonito spremeniti režim. Rusija bo storila vse, da podpre legitimno vlado predsednika Nicolasa Madura, je dodal.

Peking: »Zunanje vmešavanje vedno samo še bol zaplete zadeve

Medtem v Pekingu opozarjajo na posledice novih sankcij. »Zgodovinske izkušnje so dokazale, da zunanje vmešavanje ali sankcije samo še bolj zapletejo zadeve in ne bodo pomagale praktično rešiti problemov,« je dodal.

ZDA so v ponedeljek uvedle sankcije zoper venezuelsko državno naftno družbo PDVSA. Gre za nov korak v smeri pritiskov na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. S sankcijami želijo Maduru preprečili odlivanje dodatnih virov države, dokler nadzora v Caracasu ne bo mogoče prenesti na začasno vlado ali novo demokratično izvoljeno vlado.

Politična kriza v tej z nafto bogati državi, ki se je znašla v hudih gospodarskih težavah, se je zaostrila minuli teden, ko se je opozicijski predsednik parlamenta Juan Guaido razglasil za začasnega predsednika države.

Opozicija zahteva svobodne volitve in ne priznava drugega mandata predsednika Nicolasa Madura, za katerega je prisegel 10. januarja.

ZDA ter večina latinskoameriških držav so Guaida priznale kot začasnega predsednika. Podporo Maduru so izrazile Kitajska, Rusija, Turčija, Mehika, Bolivija in Kuba.