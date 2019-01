Voditelj venezuelske opozicije Juan Guaido, ki se je na protestih proti predsedniku Nicolasu Maduru oklical za začasnega predsednika države, je pozval Venezuelce, naj se v sredo in soboto udeležijo novih množičnih protestov. Na posnetku, ki ga je objavil na twitterju, jim je naročil, naj v sredo mirno zborujejo in zahtevajo, da se dovoli dostava humanitarne pomoči v državo, v soboto pa skupaj z ljudmi po vsem svetu dvignejo glas za svobodne in demokratične volitve. Te so z osemdnevnim ultimatom, ki se takrat izteče, zahtevale Nemčija, Francija, Španija, Velika Britanija, Portugalska in Nizozemska, ki bodo v nasprotnem primeru Guaida priznale za začasnega predsednika.

Državam, ki priznavajo 35-letnega Guaida, med njimi so bile prve ZDA, se je v ponedeljek pridružila tudi Avstralija. Washington je priznal tudi Guaidovo odločitev o imenovanju Alfreda Vecchia za šefa venezuelske diplomacije v Washingtonu. Vecchio je bil doslej drugi človek veleposlaništva. Nicolas Maduro je po odločitvi ZDA, da priznajo 35-letnega predsednika nacionalne skupščine Guaida za začasnega predsednika Venezuele, odpoklical diplomatsko osebje veleposlaništva Venezuele v ZDA, vendar vsi tega navodila niso upoštevali. Washington in Caracas že več let nimata veleposlanikov, ampak le odpravnike poslov. Madurova odpravnica poslov v Washingtonu je bila Lissette Hernandez, ukaz je ubogala in se vrnila v Caracas. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je medtem sporočil, da se je Vecchio že sestal z državnim podsekretarjem za politične zadeve Davidom Halom, ki mu je zagotovil trdno podporo ZDA Guaidu in dejal, da se ZDA veselijo sodelovanja z diplomatskim osebjem, ki ga bo slednji potrdil.

V zvezi z najnovejšim dogajanjem glede Venezuele pa je veliko zaskrbljenost izrazil papež Frančišek. »Kaj me skrbi? Prelivanje krvi… Kri ni rešitev,« je dejal novinarjem na letalu, s katerim se je vračal z obiska v Panami. Ni pa se želel postaviti na nobeno stran, saj bi se, kot je dejal, tako znašel v vlogi, ki je ne pozna. »Podpiram venezuelsko ljudstvo, saj je narod tisti, ki trpi,« je poudaril Frančišek. de, agencije