»Padli boste, padli boste, ta vlada bo padla,« so po poročanju tujih tiskovnih agencij vzklikali ljudje, ki so se zbrali na protestu proti Maduru. Nosili so tudi transparente, na katerih je pisalo »Svobodni smo«.

Predsednik narodne skupščine Juan Guaido, ki je pobudnik protestov, je na twitterju objavil fotografije množic protestnikov v več venezuelskih mestih. Protestnikom je sporočil, da je nasilje Madurovo orožje, njihovo orožje pa so glasovi milijonov Venezuelcev, ki so danes prišli na ulice.

Že pred samimi protesti so sicer v noči na danes izbruhnili spopadi med predsednikovimi nasprotniki in podporniki. V spopadih v Caracasu in mestu Bolivar na severovzhodu države so umrli štirje ljudje, med njimi 16-letnik, je sporočila venezuelska policija.