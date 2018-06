Prva in glavna značilnost kosilnice za hitro košnjo velikih površin je odsotnost volana in stopalk. Ves nadzor poteka prek dveh komandnih ročic, kar omogoča odzivno in hitro upravljanje težkega stroja, ki se obrača na velikih zadnjih kolesih, sprednji sta vrtljivi. »Zero turn« kosilnice so precej priljubljene med domačimi uporabniki v ZDA, v Evropi pa jih najpogosteje uporabljajo profesionalni urejevalci okolja za košnjo parkov in podobnih večjih travnatih površin. Čeprav za Z242F ne moremo nikakor reči, da je kosilnica majhnih dimenzij – tehta skoraj 260 kilogramov in kosi širino 107 cm – je vendarle ena manjših predstavnic kosilnic z ničelnim obračalnim krogom in nadzorom prek ročic. Večji model Husqvarna Z560X lahko na primer naenkrat kosi širino 152 cm in tehta nad 600 kilogramov.

Ročni nadzor Sistem upravljanja husqvarne Z242F je zelo enostaven, a za učenje vožnje si mora začetnik nujno vzeti nekaj časa – in to na trdi podlagi, ne na travniku. Z vsako ročico upravljamo eno pogonsko kolo. Če ju enakomerno potisnemo naprej kosilnica pospeši, če ju povlečemo k sebi, se ustavi ali kosi vzvratno. Parkirna zavora se vklopi, ko ročici razmaknemo. Obrat na mestu je mogoč zaradi vrtljivih sprednjih koles, kljub velikosti stroja pa ga izpeljemo brez fizičnega napora. V primerjavi s husqvarninimi riderji, ki si z »zero-turn« kosilnicami delijo okretnost, se Z242F obrača lažje. Sukanje volana je v ostrih obratih z riderjem zamudno, na slabšem terenu pa na volanu bolj čutimo neravnine travnika (modeli riderja brez servovolana imajo direkten kontakt med kolesi in volanom). Pri Z242F tega nismo opazili. Po kakšni uri dela postane upravljanje spontano, v rokah dobimo občutek za vožnjo naravnost, za ostre in blage zavoje. Kosilnica je izjemno odzivna in gibanje je lahko tudi precej sunkovito, a v pozitivnem smislu. Tudi med hitrimi premiki smo suvereni, za stroj se zdi, da je podaljšek naših rok.

Izvleče se iz vsake situacije Kljub dvokolesnemu pogonu se Z242F v klanec pelje brez težav. Pogonska kolesa so velika, z nežnim speljevanjem pa lahko tudi na klancu štartamo brez zdrsa. Občasno se zgodi, da kosilnica obstane na neravnem terenu. Ob premikih posameznih ročic se kosilnica vsaj malo zasuka, tako da ni bilo primera da bi zares obtičali v nerešljivem položaju. So pa takšni manevri precej neprizanesljivi do trave, saj lahko pri agresivni košnji za sabo puščamo precej poškodovane trave. Zato kosilnica ni najboljša izbira za košnjo neravnega terena, saj moramo tam za ohranitev lepe trave precej zmanjšati hitrost in se več ukvarjati s pravilno vožnjo. Husqvarna dovoljuje košnjo klancev ob stranskem naklonu do 10°, odsvetujemo pa obračanje in hitre manevre. Navaditi se moramo tudi na ostre obrate na ravnini, saj lahko zaradi ločenega nadzora koles pri ostrih obratih pnevmatike pustijo sledi na travi. Za ničelni obrat eno kolo blokira ali celo vrti v nasprotno smer, a poškodbe na travi lahko preprečimo z zmernejšo vožnjo. Z izkušnjami na takšni kosilnici pridobimo potrebno znanje, da z zmerno košnjo kosimo hitro in brez poškodb na travi.

Čiščenje kosišča z vrtno cevjo Serijska oprema kosilnice z ničelnim obračalnim krogom je nastavek za stranski izmet – koš za pobiranje ali set nožev in nastavka za mulčenje sta del dodatne opreme. Med osnovno opremo pogrešamo set za mulčenje, ki bi bil zaradi univerzalne uporabnosti primerna alternativa stranskemu izmetu. Husqvarna Z242F ima 107 cm široko kosišče, ki ga vklopimo z dvigom stikala na kontrolni plošči na voznikovi desni strani. Rdeče stikalo je dobro vidno za hiter izklop, ko gumb samo potisnemo navzdol v prvoten položaj. Višina košnje je nastavljiva v šestih stopnjah med 3,8 cm in 10 cm, kosilnica pa reže travo z dvema nožema. Ob strani kosišča najdemo priključek za čiščenje z vrtno cevjo. Priključimo jo z navadno hitro spojko, potem pa vklopimo nože da voda opere celotno kosišče. Takšno čiščenje je priporočljivo opraviti po vsaki košnji, saj lahko zasušena trava poslabša kakovost reza. Z dobro vzdrževanim kosiščem lahko hitro kosimo tudi travo, ki je visoka okrog dvajset centimetrov. Priporočljivo je, da kosimo s polno močjo motorja, saj se rezila vrtijo najhitreje, potem pa z ročicami prilagodimo hitrost košnje.

Odporna proti udarcem z vseh strani Husqvarna Z242F je izjemno robustna. Spredaj in zadaj je pred udarci zaščitena z vseh strani, vrtljiva kolesa so pritrjena na masiven varjen okvir. Kosišče je izdelano iz 3,5 mm debelega jekla, nosilci nožev so izdelani iz litega železa, na izpostavljeni zunanji levi strani pa je kosišče zaščiteno še s plastičnim robom. Štiritaktni motor s 724 cm3 je zadaj zavarovan s kovinskim odbijačem, a so ključni elementi (filter za gorivo, zračni filter, vžigalna svečka …) vseeno lahko dostopni. Plastični nastavek za stranski izmet je gibljiv, smo pa zaman iskali kljukico, ki bi ga zaklenila v dvignjen položaj. To bi olajšalo parkiranje in shranjevanje, kosilnica pa bi v primeru transporta na prikolici zavzela manj prostora v širino.