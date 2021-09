Kombinirane naprave so pripomočki, ki imajo zaradi deljene osi marsikatero prednost. Njihova dejanska uporabnost je tako kot pri običajnih napravah odvisna od zmogljivega motorja, rezalne garniture in kakovostne izdelave. Tu je največ pozornosti namenjene deljeni osi, kjer mora biti mehanizem za spajanje tako zanesljiv, da med delom ne čutimo razlike v primerjavi s klasičnimi napravami.

Delo do višine štirih metrov Začeli smo z modelom 120iTK4-PH, ki je na voljo kot teleskopska žaga, obrezovalnik žive meje ali komplet obojega. Spodnji del naprave predstavlja ležišče za baterijo in ročaj, ki je s teleskopsko cevjo povezan z rezalno garnituro. Os se raztegne za pol metra in za kratek čas lahko z dvignjeno napravo dosežemo do štiri metre visoko. Nastavka imata samostojen električni motor, tako da po osi poteka le napajanje. Izkoristki so zato največji, vibracije pa minimalne. Kot močno stran bi izpostavili kakovostno os, ki ob podaljšanju ohrani trdnost, velik premer pa omogoča dober oprijem. Os po kakovosti vsekakor izstopa, saj dajeta ohišje in ročaj manj suveren vtis. Ohišja so trdna in robustna, a je v primerjavi z naprednejšo Husqvarno 325iLK tukaj več plastike in manj gume, tudi oblikovno je 120iTK4-PH bolj zadržana.

Od glave do pet S kompletom poskrbimo za živo mejo od vrha do tal. Dolžina škarij je 50 cm, kot je nastavljiv in z njimi režemo rastje z največ 15 mm premera. Za večje posege posežemo po nastavku z žago. Gre za lahko verižno žago s hitrim napenjalnikom verige brez uporabe orodja. Meč je dolg 25 cm, veriga pa ima največjo hitrost 10 m/s – optimalen premer vej je okrog pet centimetrov. Žaga je glede na os nameščena pod kotom, kar je posebnost; največ višinskih obrezovalnikov ima žago namreč nameščeno ravno. Husqvarna se je odločila za fiksno montirano rezilo pod kotom, kar nekoliko olajša rez na višini. Postavitev meča poenostavi uporabo, pri shranjevanju pa je morda nekoliko manj praktična. Pri obrezovanju bližje tlom je zaradi dolžine naprave delo malo bolj okorno, a za roke manj obremenjujoče kot dvigovanje običajnih škarij za živo mejo ali žage. 120iTK4-PH ima priložen ramenski trak, ki nam olajša delo in ob prehodu na 325iLK smo bili kar nekoliko presenečeni, da ta ramenske opore ne ponuja.

Pravi kombinirani stroj Husqvarna 325iLK je vrhunska kombinirana naprava z baterijskim pogonom. Nabor priključkov je širok in preverjen, saj je sistem pri nas prisoten že več kot dvajset let. Nastavki so v tem času doživeli več posodobitev in nadgradenj, prenos na osi pa ostaja enak in na preizkusu smo kosili tudi s priključkom z nitkarico iz leta 2002 na baterijski pogon iz leta 2021. Preizkusili smo še novo kosilno glavo z nitjo, pihalnik, robilnik, prezračevalnik trate in izjemno zanimivo strižno kosilno glavo. V Husqvarninem kombi sistemu so na voljo še višinska žaga, škarje za živo mejo, prekopalnik, pometalnik ter podaljški, pri čemer se priporočena cena giblje med približno 200 in 400 evri. V osnovnem kompletu je klasična kosilna glava z nitjo, s katero dobimo zmogljivo koso, s katero je veselje kositi. Brezkrtačni motor je primerljiv z dvotaktnimi, ki imajo okrog 25 cm3 prostornine. Delo pri polni hitrosti poteka brez posebnega hrupa in vibracij, ki so pri kombiniranih napravah z bencinskim motorjem vedno konstrukcijski izziv. Zaradi odsotnosti vibracij je delo z baterijskimi kombiniranimi napravami prijetno in za telo manj obremenjujoče tudi po daljšem času.

Izbira baterije je odvisna od načina dela Ročaj 325iLK je udoben, tipke za nadzor so razumljive. Moč nastavimo v treh stopnjah, tako v nasprotju z 120iTK4-PH ni gumba Eco za varčnejše delovanje. Večinoma smo imeli nastavljeno srednjo hitrost, ki je zlata sredina med močjo in porabo. Pri uporabi baterije BLi30 (7,7 Ah) je bila avtonomija že primerljiva s polnim tankom za gorivo pri dvotaktnem motorju. Med preizkusom smo uporabljali vstopne baterije BLi20 in BLi30 ter zmogljivejše BLi300 z 9,4 Ah. Vse baterije imajo LED-prikazovalnik napolnjenosti.

Striženje trave na način za visoko mejo Preizkusili smo tudi RA850 oziroma škarje za rezanje trave in plevela. So nekoliko težje in daljše od klasične glave z nitjo, po delovanju so podobne škarjam za živo mejo. Plošča se med delovanjem ne vrti, temveč zobje strižejo. Gre torej za zelo varen in uporabniku prijazen način košnje, odličen za košnjo ob drevesih in robnikih, saj ni težav pri kontaktu. Ob stiku s kamnom ali betonom se zobje ne poškodujejo, celo pri nenamernem trku z drevesom je ostala zgolj površinska praska. Pri košnji trave se RA850 izkaže kot zelo natančen in če bi lahko kosili hitreje, bi bil primeren tudi za velike površine. Zobje na kosi kosijo počasneje kot glava z nitjo, zato bo RA850 težko postalo univerzalno orodje za košnjo, je pa to precej dobra in predvsem natančna naprava za obkoševanje in urejanje robov.