Preizkušanje Husqvarninih robotskih kosilnic ima pri nas že dolgo brado. Razvoj naprav iz prve roke spremljamo že skoraj deset let. Število robotskih naprav je v tem času močno naraslo in Husqvarna omogoča košnjo z roboti na praktično vsaki travnati površini, ne glede na velikost in konfiguracijo. Preizkušali smo dva robota iz husqvarnine serije X-line, namenjena srednje velikim zahtevnim površinam. Husqvarna AM 405X je najbolj domač na približno 600 m2 velikih travnikih, AM 415X pa je namenjen za 1500 m2. Velikosti površine košnje se lahko glede na kompleksnost terena gibljejo tudi za tretjino, zato je priporočljivo, da si parcelo pred izbiro modela ogleda pooblaščeni prodajalec.

Samostojna košnja velikih in zahtevnih parcel Robotska kosilnica kosi povsem samostojno. Območje košnje je omejeno z mejnim kablom, ki krožno potuje po zunanji meji parcele vse do polnilne postaje. Dodaten vodilni kabel povezuje polnilno postajo z najbolj oddaljeno točko na površini ter pomaga pri orientaciji in hitrejšem vračanju kosilnice na polnjenje. Gredice in drevesa lahko obvozi, če so zaščiteni z mejnim kablom. Drugi način je umikanje oviri po trku oziroma dotiku z odbijačem. Več izpostavljenih gredic ali občutljivejših rastlin se v praksi najhitreje zaščiti z nizko ograjo ali robnikom. S tem se izognemo zamudnemu polaganju kabla okrog ovir, a so trki z ovirami ob sicer skoraj neslišnem delovanju lahko moteči, sploh ob košnji v nočnih urah. Zvok robotske kosilnice je namreč nemoteč in vas ponoči ne bo motil niti pri odprtem oknu; enakomeren šum električnega motorja bi najlažje primerjali z zvokom klimatskih naprav in hladilnikov.

Robot in paket kablov Osnova robotske košnje je kosilnica, za katero izberemo primeren inštalacijski paket. Kable za montažo in pritrjevalne kline moramo torej kupiti ločeno, kar je dobro vedeti pred nakupom kosilnice. Ločena prodaja kosilnice in montažnega seta sledi logiki, da so tudi zmogljivejši roboti primerni za manjše površine, kjer potrebujemo bistveno manj montažnega materiala, ali pa je manjša površina tako kompleksna, da na njej porabimo več materiala, kot bi pričakovali. Robot ima priložena klasična poglobljena navodila za uporabo, najbolj pa pride prav kratek povzetek navodil za montažo s slikovnim gradivom. Rob kartonske embalaže ima narisano merilo, ki ga odtrgamo in uporabljamo med delom. Na njem so zarisane glavne razdalje, kot sta odmik mejne žice od roba parcele in vodilo za postavitev polnilne postaje.

Robot je več kot zgolj nova kosilnica Razmišljanje, da so robotske kosilnice primerne samo za urejene trate, je napačno. Vse več robotskih kosilnic se tudi na slabših površinah obnaša suvereno, Husqvarnine pa so v tem smislu med vodilnimi. Robota na preizkušnji imata značilno široko zasnovo, velika kolesa s poudarjenim profilom in sposobnost košnje naklona do 40% oziroma 24°. Na vse Husqvarnine robote lahko namestimo komplet za slabši teren (težja zadnja kolesa in ščetke za čiščenje), v ponudbi imajo tudi robotsko kosilnico s štirikolesnim pogonom, a celo osnovni modeli robotskih kosilnic so na slabši površini prepričljivi in jim klanec ne predstavlja težav, sploh če je na dnu klanca ravnina. Težave se pogosteje pojavijo zaradi luknjastega terena, zato je treba robotu v prvih dneh ponuditi nekaj podpore v smislu prekopavanja problematičnih neravnin. To so pričakovani posegi, ki bodo po sanaciji najbolj kritičnih udrtin na travi nepotrebni. Travniki, ki bi bili idealna površina za robotske kosilnice, so redki, medtem ko lahko velika večina površin z nekaj posegi postane optimalen teren za robotsko košnjo.

Razmišljajte dolgoročno Odločitev za robotsko kosilnico je drugačna kot izbira nove vrtne kosilnice. Z robotsko kosilnico bomo temeljito spremenili način, na katerega skrbimo za okolico hiše. Avtonomna košnja z minimalnimi uporabniškimi posegi je cilj, ki ga morajo doseči vse robotske kosilnice. Z nakupom robota morate stremeti za tem, da bo popolnoma nadomestil uporabo vrtne kosilnice, po možnosti pa tudi vrtne kose ali trimerja za obkoševanje robov. Za to so potrebni določeni posegi na travi, ki se gibljejo od postavitve robnika do večjih zemeljskih del. Brez izkušnje z robotsko košnjo se zdi naložba v gradnjo robnika ali zidu, s katerim bi izravnali spuščeni rob travnika, težko razumljiva. A če o vtisih vprašate lastnike robotskih kosilnic, vam bodo (vsaj po naših izkušnjah) priznali, da takšnega preskoka niso pričakovali. Tudi redna košnja z vrtno kosilnico bo namreč le težko prinesla takšne rezultate kot samostojni robot, ki poskrbi za travo in razbremeni uporabnika. Jošt Bukovec