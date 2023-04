Serija Aspire zajema prve Husqvarnine naprave, ki so vključene v projekt »Power for all«, v katerem različni proizvajalci 18 V akumulatorskih naprav uporabljajo enak baterijski sistem in tako omogočajo izmenjavo med zelo širokim spektrom naprav. Preizkušene naprave so primerne predvsem za občasno manj zahtevno delo na vrtu in dvorišču, nekatere naprave pa po zmogljivostih tudi odstopajo. Rdeča nit serije je robustna izdelava, kompaktne mere ter možnost shranjevanja na priloženih obešalnih kljukah.

Skok na travo

Poročilo o našem preizkusu začenjamo z napravami za urejanje trave – kosilnica, robot in trimer. Vrtna kosilnica LC34-P4A je lahka potisna vrtna kosilnica, ki kosi v širini 34 cm. Zaradi odsotnosti pogona, manjše širine in razmeroma kratke avtonomije (10 ali 25 minut, odvisno od zmogljivosti baterije) je primerna za manjše vrtove. Husqvarna je majhnost kosilnice izkoristila kot prednost – LC34-P4A se enostavno zloži na kompaktno velikost tako, da jo pospravimo pod mizo ali klop, lahko jo obesimo na zid s priloženimi kavlji za shranjevanje. Brez baterije tehta le 11,8 kg in je priročna tudi za prenašanje v rokah ali dvigovanje v prtljažnik avtomobila. Kosilnici sta priložena 30-litrska pletena košara s plastičnim pokrovom ter čep za mulčenje.

Trimer oziroma kosilnica z nitko je poimenovana T28-P4A. Njena glavna odlika je kakovost izdelave – močna os, zanesljiv ročaj, stikala in gumbi iz močne oranžne plastike, ki zagotavljajo, da je tudi pri delu z rokavicami vse dostopno brez težav. Teleskopska os omogoča shranjevanje v skrajšani poziciji, potem pa jo lahko poljubno podaljšamo glede na uporabnikovo višino. Kosilna glava ima samodejni sistem za podaljšanje nitke, tako da ni potrebno udarjanje ob tla. Motor je nameščen neposredno na kosilni glavi, kjer je poleg zadnjega ščita nameščen tudi sprednji, kovinski. Namenjen je zaščiti drevja pred udarci nitke, s katero sicer kosimo v širini 28 cm.

Majhen robot z mnogimi aduti

Robotska kosilnica Automower Aspire R4 je majhen robot s številnimi aduti. Po starejšem modelu AM 105 je robot serije Aspire prevzel mesto najmanjšega med Husqvarninimi robotskimi kosilnicami. Ima nekatere rešitve, ki jih je Husqvarna doslej pokazala zgolj pri naprednejših modelih. To so možnost nadzora prek aplikacije AM Connect, napredna košnja ozkih prehodov, enostavnejše posodabljanje programske opreme in vremenski časovnik. Osnovno delovanje je enako pri vseh robotih in tudi Automower Aspire R4 deluje znotraj območja povsem samodejno. Kosi v naključnem vzorcu, upošteva časovnik, zaznava mejno žico in ovire, sledi vodilnemu kablu v oddaljene dele travnika in se sam pravočasno vrača na polnjenje baterije. Primeren je za površine do 400 m2.

Okretna žagica drobne veje

Višinski obrezovalnik je najzanimivejša ročna naprava serije Aspire. Na voljo je v dveh različicah – s podaljškom in brez. Na ležišče baterije pritrdimo podaljšek, baterija pa gre v tem primeru na drugi konec podaljška, kjer je tudi stikalo za vklop. S povsem raztegnjenim teleskopskim ročajem dosežemo do približno tri metre visoko. Podaljšek ostane trden tudi v povsem iztegnjeni poziciji in tudi pri rezu v krošnji smo lahko dovolj natančni. Verižna žaga je kratka in ima zgolj 13 centimetrov dolg meč. Primerna je za žaganje vej s premerom okrog pet centimetrov, najbolj se izkaže pri ročni uporabi. Brez podaljška je P5-P4A namreč okretna enoročna žagica za obrezovanje grmovnic in razrez zelenega odpada. Smo pa opazili, da naprava Aspire zahteva največ znanja glede uporabe in vzdrževanja.

Za kakovosten rez moramo vzdrževati dobro nabrušeno verigo, poskrbeti moramo tudi za ročno podmazovanje, saj žaga nima avtomatske črpalke za olje. Zaradi majhnih zob moramo žagati počasi, izogibati se moramo udarjanju z žago in predvsem ne smemo pozabiti, da imamo v roki verižno žago – varnost pri delu naj bo na prvem mestu.

Pihalnik in škarje – izstopajoči napravi

Med ročnimi napravami izstopajo pihalnik B8X-P4A in škarje za živo mejo H50-P4A. Trdni, kompaktni in zmogljivi napravi se ponašata z večstopenjskim delovanjem (pihalnik) in dodatnim lovilcem odrezkov (škarje). Druge naprave v seriji Aspire nimajo nastavljive moči delovanja, pri pihalniku pa je to dobrodošlo, saj lahko delovanje pri manj zahtevnem čiščenju na ta način precej podaljšamo. Tudi škarje so nas navdušile, saj je na hrbtni strani noža nameščena letev, ki preprečuje, da bi odrezki padali nazaj na rezila. Z letvijo jih precej učinkovito umikamo stran od žive meje, zato je bilo po zaključku urejanja čiščenje okolice enostavnejše.

Vstopne naprave so lahko zelo zgovorne

Vstopni razred z manj zmogljivimi napravami zahtevnejši kupci prezrejo, a v resnici gre za zanimiv segment, ki nam da veliko informacij. Kako se proizvajalec loti snovanja svojih najbolj dostopnih naprav? Sklepa kompromise pri kakovosti materialov, enostavnejšemu oblikovanju, moči motorja? Serija Aspire je družina naprav s skromnejšimi zmogljivostmi – nekatere Husqvarnine baterijske naprave po moči večkrat prekašajo predstavljene modele. Preizkušena serija ima druge odlike in je v konkurenci vstopnih baterijskih modelov zavidljivo visoko predvsem zaradi kakovostne izdelave. Manjše dimenzije, manjša moč in manjše zmogljivosti so izkoriščene kot prednosti in v rokah smo imeli naprave, ki so primerne tudi za fizično manj pripravljene kosce, vrtnarje in sadjarje. V roke jih lahko vzamemo tudi s slabšim znanjem tehnike dela, saj so odlične kot prvi stik z orodjem za urejanje okolja, njihove zmogljivosti pa zagotavljajo, da bodo uporabne tudi, ko se naše potrebe povečajo.