Husqvarnini riderji so razdeljeni v pet serij. 100, 200, 300, 400 in 500 si sledijo izhodiščne oznake kosilnic od vstopnega razreda do profesionalnih naprav. Seriji 400 in 500 sta namenjeni skoraj izključno komunalnim podjetjem in urejevalcem okolice, saj vsi modeli stanejo več kot deset tisoč evrov. To so riderji s servovolanom, hidravličnim dvigom kosiča, štirikolesnim pogonom in dodatnimi posebnimi značilnostmi. Tokratni rider je glede dodatne opreme bolj skromen, saj z oznako R 214C sodi v serijo 200, ki je zlata sredina – odlikujejo ga preverjena konstrukcija, možnost dodatnih priključkov in zmogljiv motor.

Zmogljiv in dostopen Husqvarna R 214C je cenovno dostopnejša različica dvovaljnega modela R 214 TC. Opremljen je z 8,4 kW enovaljnim motorjem prostornine 413 cm3, pod katerega se je podpisala Husqvarna v sodelovanju s proizvajalcem Loncin. Motor je nameščen za voznika, skrit je pod pokrovom in s strani dobro zavarovan s kovinskim obročem. Zaščiten je tudi z ohišjem, a sta filtra za olje in zrak zlahka dostopna. Rezervoar za bencin ima prostornino 12 litrov, nameščen je na levi strani kosilnice in ima velik pokrov. Motor omogoča vožnjo (in košnjo) s hitrostjo do 9 km/h naprej in vzvratno, za mehkejše speljevanje skrbi hidrostatični menjalnik.

Izjemen na trati, uporaben tudi na travniku Riderji so v prvi vrsti namenjeni košnji negovane površine, kjer odsotnost lukenj in neravnin omogoča hitre manevre. Kosimo lahko naprej, nazaj, ostro obračamo, se peljemo razmetoma hitro in pri tem ves čas kosimo. Na urejeni trati riderji res pokažejo vse svoje sposobnosti. Na preizkusu smo vozili po manj optimalni površini, saj smo kosili po navadnem vaškem travniku. Tudi takšen teren lahko obdelujemo z riderjem, a žrtvovali bomo nekaj hitrosti in udobja. Voznik se v sedežu pri vožnji čez luknje kljub nihajni zadnji osi precej pozibava, zato prilagodi hitrost košnje. Rider R 214C ob optimalnih pogojih zlahka premaguje blage in zmerne klance. Po mokri travi gredo klanci težje izpod rok in že na blagem klancu se pogonska kolesa zavrtijo v prazno. Košnji zgodaj zjutraj se je bolje izogniti in počakati, da sonce posuši roso. Klance je lažje premagovati nekoliko pod kotom in brez naglega pospeševanja, zaradi visokega težišča pa z vidika varnosti v celoti odsvetujemo prečno košnjo po klancu. Čeprav riderji niso namenjeni košnji po luknjastem in nagnjenem terenu, so trpežne naprave, ki jim takšna zloraba ne bo prišla do živega. Skozi naša testiranja smo srečali nekaj naprav, ki so na manj urejenih površinah kosile že deset let in več. Zaradi obremenitev in konstantnega plezanja čez krtine in luknje bi pričakovali težave zaradi obremenitve pogonskega sistema, koles in kosišča, a omenjenih težav dolgoletni uporabniki niso navajali.

Na centimeter natančna vodljivost Riderjem ob bok najlažje postavimo vrtne traktorje. So najbolj razširjene vozne kosilnice, a so vozne lastnosti v resnici zelo različne. Riderji so neprimerno bolj odzivne kosilnice, s katerimi boste isto površino pokosili hitreje. V prednosti so zaradi majhnega obračalnega kroga, možnosti za vzvratno košnjo in spredaj nameščenega kosišča. Od serije 200 naprej ga lahko zamenjamo z drugimi priključki, lahko ga prestavimo v dvignjen položaj za lažji dostop pri čiščenju in servisiranju. Spredaj nameščeno kosišče je element, ki definira košnjo z riderjem. Omogoča pregled nad delom in košnjo pod ovirami ali grmovjem. Zgornji rob kosišča se konča približno 38 cm nad tlemi, kar pomeni, da lahko pod 40 cm visoko klopjo pokosite približno 40 cm globoko, kolikor znaša dolžina horizontale med robom kosišča in samim strojem, pod grmovje pa lahko zapeljete še bolj globoko. Traktorji blestijo na sklenjenih površinah z malo ovirami, ki jih lahko obkosimo z manj okretno kosilnico, ki ima rezila v središču stroja med kolesi. V razgibanih parkih in vrtovih pa je tehnološko sodoben rider s spredaj nameščenim kosiščem precej bolj smotrna izbira – ne glede na velikost površine.