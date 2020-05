Automower 305 je model, s katerim Husqvarna dopolnjuje vstopni segment robotskih kosilnic. Umešča se med manj kompleksne modele robotskih kosilnic, a vseeno izstopa po dodatnih elementih in razmeroma napredni programski opremi. Primeren je za srednje razgibane travnate površine, velike do 600 m 2 .

Prvi robot s številnimi novostmi Automower 305 ima kar nekaj drobnih novosti, ki namigujejo na prihodnje generacije Husqvarninih robotskih kosilnic. Osnova je dobro poznana – ima dve pogonski in dve obračalni kolesi in je nekoliko manjši kot zmogljivejši Husqvarnini modeli. Tehta 6,7 kilogramov – zaradi nizke teže ga lažje dvignemo in obračamo pri čiščenju ali menjavi rezil. Oblika ohišja je nekoliko spremenjena, še najbolj opazen je odstranljiv zgornji del. Na ta način lažje dostopamo do skritih mest za čiščenje, del zgornjega pokrova pa lahko zamenjamo s pokrovom v oranžni ali beli barvi, ki ga Husqvarna ponuja kot dodatno opremo za tiste, ki jim je kosilnica sama po sebi premalo vpadljiva. Hiter pregled razkrije nekatere zanimivosti, a kot se za robotsko kosilnico spodobi, je večina odlik očem skrita.

Reševanje problemov Delovanje robotskih kosilnic sledi enostavni logiki – znotraj zamejenega območja kosilnica dan za dnem naključno kosi. Rob njenega delovnega območja določa vkopana mejna žica, polnilna postaja pa je njeno izhodišče, na katerega se samodejno vrača na polnjenje vgrajenih baterij. Slišati je preprosto, a v notranjosti kosilnice je zmogljiv računalnik, ki natančno uravnava delovanje kosilnice in določa način, na katerega se kosilnica sooča z izzivi. Ozki prehodi, ostri koti na travi, neravnine, vreme, ura v dnevu, iskanje polnilne postaje, prilagajanje košnje rasti trave, bluetooth nadzor prek mobilne aplikacije … Vse to so dejavniki in programske možnosti, ki jih upošteva in omogoča tudi Automower 305. Njegov računalnik je sposoben zagotoviti suvereno košnjo na manjših površinah s srednjo kompleksnostjo. Dokler tega ne presegamo, kosi odlično. Zahtevnost terena ne sme presegati zmogljivosti kosilnice. Če bi osnovni model robotske kosilnice postavili na velik travnik z zahtevno konfiguracijo, bi kakovost košnje padla. Robot bi težko obvladal celotno površino in pojavili bi se šopi nepokošene trave, manj obiskana področja, kosilnica bi se v skrajnem primeru tudi izgubila. Robotske kosilnice zato uporabljamo na primerni površini – kot rečeno, je Automower 305 namenjen za travnike do 600 kvadratnih metrov. Če je na območju ozek koridor, ga to ne moti, saj ima na takšnih odsekih izboljšano delovanje. Skozi ozke prehode se ne giblje naključno, temveč sistematično izbere optimalen vzorec, zato je tak koridor pokošen enakomerno, kosilnica pa se hitro vrne na glavno površino.

Nov senzor za zmrzal Prvič smo se ob robotski kosilnici srečali tudi s senzorjem za zmrzal. V hladnejših jesenskih in spomladanskih mesecih lahko kljub toplim dnem temperature proti jutru padejo pod ledišče. Če Automower takrat kosi, lahko rez poškoduje zamrznjene travne bilke, bolj obremenjena so tudi rezila. Senzor zato pred začetkom košnje preveri temperaturo in dovoli košnjo le ob dovolj visokih temperaturah. Med delovanjem temperaturo izmeri vsako uro, termometer v kosilnici pa regulira tudi polnjenje baterije, ki je za zagotavljanje daljše življenjske dobe možno le v razponu med 3o in 48 °C. Husqvarna za dolgo življenjsko dobo kosilnice (in predvsem baterije) priporoča za kosilnico zimski počitek. Ko se rast trave ustavi, je kosilnico treba očistiti in shraniti na suhem mestu, kjer temperature ne padejo pod 5 °C.

Čiščenje in vzdrževanje Kakovostna košnja z robotsko kosilnico je odvisna od stanja kosilnice. Slaba rezila ter umazanija na kolesih in podvozju puščajo posledice na travi – ta je slabše odrezana, kolesa na klancu drsijo in ustvarjajo poškodbe na travnati ruši. Skrb za robotsko kosilnico je bistvena za doseganje perfektno pokošene travnate površine. V sezoni košnje moramo večkrat zamenjati majhna kovinska rezila za travo, redno moramo čistiti podvozje in kolesa. Automower 305 ima odstranljiv zgornji pokrov, tako da imamo boljši dostop za čiščenje prahu. Zgornji del kosilnice čistimo samo z vlažno krpo, podvozje pa lahko operemo z vrtno cevjo. Automower 305 je prvi Husqvarnin robot s to možnostjo, ki bistveno olajša ohranjanje čistoče.