Pod pismo se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP podpisalo 45 ameriških trgovinskih združenj iz različnih sektorjev od industrije visoke tehnologije do uvoznikov avtomobilskih delov. V združenja so včlanjene družbe, kot so Apple, Alphabet, Walmart in Nike.

negativne posledice za ameriško gospodarstvo »Uvedba obsežnih carin bi sprožila verižno reakcijo negativnih posledic za ameriško gospodarstvo in izzvala povračilne ukrepe. Ti bi dušili izvoz ameriških kmetijskih proizvodov ter drugih dobrin in storitev, kar bi zvišalo cene za podjetja in potrošnike,« so prepričana združenja. Trumpa so pozvali, naj se na domnevno nepoštene kitajske trgovinske prakse ne odziva z nespametnimi povračilnimi ukrepi, temveč raje uporabi premišljene metode, dosežene v sodelovanju s strokovnjaki in enako mislečimi partnerji. Kot so poudarili, so prav aktivni podjetniki tisti, ki najlažje ocenijo resnične učinke carin. Trump naj bi pretekli teden na sestanku v Beli hiši naročil ministrom, naj se pripravijo na uvedbo višjih carin in drugih ukrepov proti Kitajski, kar namerava uvesti v naslednjih tednih.

Carine za okoli sto kitajskih izdelkov Trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer mu je pripravil carinski paket, ki bi znašal približno 30 milijard dolarjev na leto, vendar ga je Trump poslal nazaj za pisalno mizo z naročilom, naj mu izdela večjega. Pripravljajo se carine za okoli sto kitajskih izdelkov, med njimi so igrače, pohištvo, elektronika, telekomunikacijska oprema in drugo. Poleg carin namerava Trump uvesti tudi omejitve na kitajske investicije in izvoz določenih ameriških izdelkov na Kitajsko, predvsem civilno-vojaške tehnologije, ter izdajanje viz kitajskim študentom v programih znanosti in tehnologije. Vsi ti ukrepi so predvsem odgovor na obtožbe o kitajskih krajah intelektualne lastnine ZDA.