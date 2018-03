Trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer mu je pripravil carinski paket, ki bi znašal približno 30 milijard dolarjev na leto, vendar ga je Trump poslal nazaj za pisalno mizo z naročilom, naj mu izdela večji paket. Pripravljajo se carine za okoli sto kitajskih izdelkov, med njimi so igrače, pohištvo, elektronika, telekomunikacijska oprema in drugo.

»Bližamo se kabinetu, kakršnega si želim«

Poleg carin namerava Trump uvesti tudi omejitve na kitajske investicije in izvoz določenih ameriških izdelkov na Kitajsko, predvsem civilno-vojaške tehnologije, ter izdajanje viz kitajskim študentom v programih znanosti in tehnologije. Vsi ti ukrepi so predvsem odgovor na obtožbe o kitajskih krajah intelektualne lastnine ZDA.

Trumpove višje carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je uvedel pretekli teden, so razburile svet in povzročile odstop njegovega gospodarskega svetovalca Garyja Cohna. Trump je v torek sam odstavil državnega sekretarja ZDA Rexa Tillersona, ki nasprotuje višjim carinam. »Bližamo se kabinetu, ki si ga želim,« je po odpustitvi Tillersona dejal Trump.