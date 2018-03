Ukrep bo začel veljati v prihodnjih 15 dneh. EU in nekatere države so že napovedale protiukrepe. Evropska komisija je pred dnevi že opredelila tri vrste zaščitnih ukrepov v primeru ameriškega zvišanja carin, in sicer bo EU uvedla dodatne dajatve na nekatere ameriške proizvode, na primer viski bourbon, arašidovo maslo, brusnice in pomarančni sok.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmstrom je po Trumpovem ukrepu sporočila, da je EU tesna zaveznica ZDA in bi morala biti prav tako izvzeta iz višjih carin. Bela hiša je namreč pustila odprto možnost, da se za druge države uvedejo drugačni ukrepi.

»V naslednjih dneh bom skušala dobiti bolj jasno podobo tega vprašanja. Veselim se sobotnega srečanja z Ameriškim trgovinskim predstavnikom Robertom Lighthizerjem v Bruslju za pogovor o tem,« je sporočila komisarka. Lighthizer je dobil nalogo, da se pogovarja z državami glede možnosti izvzetja iz povišanja carin, vendar podrobnosti niso niti najmanj jasne.