Uvedba 25-odstotnih carin na jeklo in 10-odstotnih na aluminij "bi lahko imela velik učinek na gospodarske odnose" med prvim in tretjim največjim svetovnim gospodarstvom, ZDA in Japonsko. Tiskovni predstavnik japonske vlade Yoshihide Suga je menil, da bi poteza lahko škodila globalnemu trgovinskemu sistemu in celotnemu svetovnemu gospodarstvu. Tokio bo na Washington pritisnil, naj tudi Japonsko uvrsti med izjeme, za katere carine ne bodo veljale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasprotovanje je izrekla tudi Kitajska, ki ima drugo največje gospodarstvo na svetu. Po oceni Pekinga so carine napad na ustaljeni red v mednarodni trgovini. Gre za "protekcionizem v imenu nacionalne varnosti", je opozoril Wang Hejun s kitajskega ministrstva za trgovino.

Južna Koreja bo prav tako zaprosila ZDA, naj jo izbrišejo s seznama držav, za katere bodo veljale carine. Če ji to ne bo uspelo, bo preverila možnost, da bi carine izpodbijali pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), so zapisali v uradni izjavi ministrstva za trgovino.

Največ jekla v ZDA izvodi Kanada Lani je največ jekla v ZDA izvozila Kanada, sledile so Brazilija, Južna Koreja, Rusija, Mehika, Japonska in Nemčija. Trump je že napovedal, da višje carinske dajatve vsaj sprva ne bodo veljale za jeklo in aluminij iz Kanade in Mehike, s katerimi se ZDA pogajajo o spremembah trgovinskega sporazuma Nafta, najverjetneje pa bodo izvzete tudi nekatere druge države. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmstrom je po Trumpovem ukrepu sporočila, da je EU tesna zaveznica ZDA in bi morala biti prav tako izvzeta iz višjih carin. Evropska komisija je medtem že opredelila tri vrste zaščitnih ukrepov v primeru ameriškega zvišanja carin, in sicer bo EU uvedla dodatne dajatve na nekatere ameriške proizvode, na primer viski bourbon, arašidovo maslo, brusnice in pomarančni sok.

Kongresni republikanci načrtujejo blokado carin Prosti svetovni trgovini privrženi kongresni republikanci so v četrtek, še preden je predsednik ZDA Donald Trump uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija, sestavljali predlog zakona, ki bi te carine blokiral. Vendar pa še ni jasno, ali jim bo uspelo zbrati dovolj podpore. Trump je carine uvedel z izgovorom, da gre za nacionalno varnost, kar pomeni, da lahko nasprotnike zlahka obtoži, da so proti nacionalni varnosti ZDA, kar jim bo škodilo pri volivcih, ki večinoma sprejemajo Trumpove trditve, da prosta trgovina in globalizacija nista v korist Američanov, sicer pa jih trgovina s tujino ne zanima preveč. Kongresni republikanci so od preteklega tedna, odkar je Trump naznanil carine, predsednika pozivali, naj tega ne dela, ker bo škoda večja od koristi. Poudarjali so, da bo s temi carinami, ki jim lahko sledijo trgovinske vojne, izničil vse koristi davčnih olajšav. Trump se ni dal prepričati, čeprav je, kot kaže, pustil možnost, da se posamezne države skušajo dogovoriti o tem, da bodo iz carin izvzete, kar pa seveda ne bo zastonj.