Newyorški demokrat Cohn se je v Belo hišo preselil s položaja predsednika investicijske banke Goldman Sachs, ki mu je za slovo namenila 285 milijonov dolarjev odpravnine. V Trumpovi Beli hiši je veljal za eno od tako imenovanih odraslih oseb, to je politikov, vojakov ali uradnikov, ki se spoznajo na svoj posel in so odgovorni.

Cohn je skupaj s Trumpovo hčerko Ivanko in zetom Jaredom Kushnerjem doživel prvi večji poraz že lani, ko se je predsednik odločil odstopiti od pariškega podnebnega sporazuma.

Tik pred odstopom je bil potem lani poleti, ko je Trump zagovarjal desničarske skrajneže in neonaciste na zborovanju v Virginiji, vendar je ostal zaradi želje po uveljavitvi projekta velikih davčnih olajšav.

Te so bile sprejete konec lanskega leta in Cohn, ki je uvodoma nameraval vzdržati v Beli hiši vsaj leto dni, se je odločil vztrajati naprej. Med drugim zato, da Trumpu prepreči poteze, kot so protekcionistične 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija, s katerimi je razburil republikance v kongresu, zavezniške države in gospodarstvenike.