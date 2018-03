Dow Jones si je komajda malce opomogel po neprevidnih ali namernih izjavah novega predsednika centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella glede obrestnih mer. Po Trumpovi nepričakovani izjavi, je zgrmel za več kot 500 točk, nakar si je malce opomogel in dan sklenil nižje za 420 točk.

Padli so tudi drugi indeksi, pri čemer tokrat ni bilo nobene skrivnosti. Strah pred trgovinskimi vojnami je presegel borzne špekulacije, saj gre za veliko bolj resno zadevo, kot je iskanje borznega dna po veliki rasti. Delnice jeklarske in aluminijske industrije ZDA so se sicer pričakovano podražile.

Odločitev o carinah je bila, tako kot je že običaj v Trumpovi vladi, sprejeta kaotično in menda v 24 urah pred objavo. Predsednik sveta gospodarskih svetovalcev Bele hiše Gary Cohn je skupaj z državnim sekretarjem Rexom Tillersonom, obrambnim ministrom Jamesom Mattisom in svetovalcem za nacionalno varnost Herbertom McMasterom najprej uspel Trumpa prepričati, da tega ne stori.

Tako je vsaj mislil, vendar sta bila minister za trgovino Wilbur Ross in trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer uspešnejša. Trump se je v četrtek srečal s predstavniki jeklarske in aluminijske industrije in je kljub obljubi Cohnu, da ne bo omenjal carin, storil natanko to.

Trump: Država brez jeklarske in aluminijske industrije ne more iti v vojne Trump se je prepričal, da je zaščita ameriške jeklarske in aluminijske industrije v nacionalnem interesu, saj, kot je dejal, se država, ki tega nima, ne more iti vojne. O tem je sicer govoril že med kampanjo leta 2016 in carine ne bi smele biti presenečenje, saj se Trump trudi izpolniti vse predvolilne obljube. Podrobnosti za zdaj še niso znane, vendar pa so bili odzivi iz tujine, pa tudi iz kongresa, ostri. Cohn, ki je bil pripravljen na odstop že lani poleti, ko je Trump našel pohvalne besede za desničarske rasiste, naj bi sedaj resno načrtoval odhod. Nekdanji finančnik Wall Streeta in newyorški demokrat je vztrajal pri Trumpu tudi zaradi tega, da ga prepriča proti trgovinskim vojnam. Njegov možen naslednik, analitik Larry Kudlow, je bil oster do Trumpa. »To bo dvignilo cene jekla za podjetja in potrošnike, prizadeti bodo milijoni, zato da bo nekaj olajšanja za 140.000 ljudi v jeklarski industriji. A res želiš prizadeti kupce avtomobilov?« je Trumpa vprašal Kudlow. Analitiki pri Capital Economics opozarjajo, da carine tvegajo z maščevanjem drugih držav in Kitajska naj bi sedaj resno razmišljala o kazenskih carinah na ameriški kmetijski izvoz. Analitiki banke Barclays menijo, da takojšnjih posledic ne bo, saj jeklo in aluminij predstavljata le okoli dva odstotka celotnega ameriškega uvoza. Vendar pa bodo posledice po povračilnih ukrepih tujine.

Juncker: EU bo odgovorila trdno in sorazmerno Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je nemudoma sporočil, da gre za brezobzirno intervencijo za zaščito ameriške industrije pod krinko nacionalne varnosti in napovedal, da bo v naslednjih dneh podal predlog za povračilne ukrepe. »Udarcev proti naši industriji z nepravičnimi ukrepi, ki ogrožajo evropska delovna mesta, pač ne bomo mirno opazovali. EU bo za zaščito svojih interesov odgovorila trdno in sorazmerno« je sporočil. Zunanja ministrica Kanade Chrystia Freeland je spomnila, da njena država kupi več kot polovico vsega ameriškega izvoza jekla, vsake omejitve kanadskega izvoza jekla pa bodo popolnoma nesprejemljive. »Če bodo uvedene carine na kanadsko jeklo in aluminij, bomo odgovorili za zaščito naših trgovinskih interesov in delavcev,« je zagotovila. Predsednik japonskega Informacijskega centra za jeklo Tadaaki Yamaguchi je ameriške carine označil za nespametne in naivne, ker bodo neizogibno sledili povračilni ukrepi zaveznic ZDA, kar bo na koncu škodilo Američanom. Izjemno razburjeni so bili tokrat celo analitiki televizije Fox News, ki Trumpa podpira pri vseh odločitvah, predsednika pa so kritizirali tudi njegovi kongresni republikanci. Republikanska stranka je bila včasih za prosto trgovino.