Ameriški mediji so v sredo navajali neimenovane predstavnike administracije, ki so napovedovali podpis razglasa o višjih carinah danes okoli 18. ure po srednjeevropskem času, drugi so menili, da se zaradi potrebnih pravnih preverjanj to ne bo zgodilo pred petkom.

Za zdaj je zanesljivo le to, da bodo ZDA uvedle neke vrste višje carine za jeklo in aluminij, ni pa še jasno kdaj in za koga. V Beli hiši naj bi razpravljali tudi o tem, da Mehiki in Kanadi ponudijo 30-dnevni odlog teh »sankcij« z možnostjo podaljšanja, če bosta »pridni« pri sporazumu Nafta.

Trump je sporazum o prosti trgovini Severne Amerike označil za katastrofo in predstavniki treh držav so se do nedavnega pogajali o spremembah, po grožnji s carinami pa so se ta ustavila. Trump želi koncesije od obeh sosed za zmanjšanje zunanjetrgovinskega primanjkljaja ZDA.

Republikanci so se zdramili Republikanci, ki so doslej puščali Trumpu proste roke za tvitanje in se niso ozirali na njegove izjave, dokler je vodil ustrezno politiko, so se sedaj malce zdramili in ga pozivajo, naj odstopi od zamisli za uvedbo carin. Vendar ga bo težko prepričati, med drugim, ker je roke dvignil njegov gospodarski svetovalec Gary Cohn. Glavno besedo pri zunanji trgovini imata sedaj minister za trgovino Wilbur Ross ter svetovalec za zunanjo Peter Navarro, ki sta še bolj kot Trump zagrizena v prepričanju, da se lahko ameriški primanjkljaj zmanjša s carinami, ne glede na posledice.