Ameriški predsednik Donald Trump se je znova znesel nad šerifovim namestnikom, ki se je med strelskim pohodom v srednji šoli v floridskem Parklandu nahajal na prizorišču, a ni ukrepal. V ponedeljek je povedal, da je bilo ravnanje šerifove pisarne odvratno ter da si šerifovi namestniki niso ravno prislužili odlikovanja za pogum (Medal of Honor).

Še več, Trump je povedal, da bi sam v podobni situaciji ravnal bistveno drugače. »Resnično verjamem, da bi stekel noter, tudi če ne bi imel orožja,« je na srečanju z 39 guvernerji v Beli hiši zatrdil Trump. »Mislim, da bi isto storila tudi večina ljudi, ki so v sobi.«

Ameriški mediji so Trumpovo izjavo hitro prijeli z obema rokama in opozorili, da je trenutni predsednik ZDA tekom življenja že imel priložnost, da se izkaže s pogumnimi dejanji. Trump se je kot najstnik namreč šolal na vojaški akademiji v New Yorku, a se vojne v Vietnamu ni udeležil. Naboru se je tedaj izognil, da je lahko nadaljeval šolanje in z zdravniškim opravičilom, da ima osteofite oziroma izrastke na kosteh stopala.