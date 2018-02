Trump je prišel v Belo hišo s pomočjo denarja orožarskega lobija NRA in med kampanjo je obljubljal, da bo neomajno ščitil pravico Američanov do orožja. Po smrti 17 dijakov srednje šole v Parklandu na Floridi se je omajal vsaj v izjavah in je doslej podprl nekaj ukrepov proti orožju, ki množičnih pokolov po ZDA ne bodo ustavili, vendar za Trumpa to pomeni velik premik.

Demokratska senatorka iz Kalifornije bo predlagala zakon za dvig starostne meje za nakup orožja v trgovinah, kar seveda izpušča nakupe na sejmih, po internetu in zasebno. Njen republikanski kolega iz Pensilvanije Pat Toomeyd bo prelagal uvedbo varnostnega pregleda kupcev tudi na orožarskih sejmih in po internetu.

Trump je doslej namignil na podporo ostrejšim varnostnim pregledom kupcev orožja in prepoved naprav, ki polavtomatske puške spremenijo v avtomatske, okoli 40 gostom v Beli hiši pa je prikimaval, ko so mu razlagali, da bi bilo potrebno dvigniti starostno mejo za nakup orožja z 18 na 21 let.

Preživelih pokolov v srednji šoli Columbine leta 1999, osnovni šoli Sandy Hook 2012 in srednje šole v Parklandu pretekli teden, ki jih je skupaj z njihovimi starši poslušal več kot uro, z idejami ni navdušil. Predlagal je, da razmišlja o oborožitvi uslužbencev šol, kar bi strahopetce odvrnilo od napadov, vendar večina prisotnih ni mislila, da je to pametna ideja. Tudi Parkland je imel oboroženega varnostnika, katerega vlogo še preiskujejo.

Dijakinja Delaney Tarr je izjavila, da so govorili s kongresniki, od njih pa so dobili le zagotovila, da jih bodo imeli v mislih. »Vemo, kaj hočemo. Hočemo reformo, zakonodajo po zdravi pameti in spremembe. Dovolj nam je lepih misli in molitev. Vsakemu kandidatu, ki bo sprejel denar od NRA, obljubljamo, da se bomo spravili nanj,« je dejala.

Nasprotnikom orožja ostanejo na voljo protestna zborovanja in volitve. Dijaki iz Parklanda, ki so v torek in sredo obiskali svoje državne kongresnike v prestolnici države Tallahassee, obljubljajo, da ne bodo pozabili.

Vsi ti in podobni predlogi so bili podani tudi po pokolu 26 predšolskih otrok in odraslih v Newtownu, a se ni nič zgodilo. Predsednik ZDA je bil takrat Barack Obama , proti kateremu so nasprotniki vodili propagando, da želi Američanom vzeti orožje. Če je kakšen premik mogoč, je mogoč sedaj, ko imajo popolno oblast v Washingtonu zagovorniki orožja, ki jih bo orožarski lobi težje označil za liberalne tolovaje.

Dijaki odšli na ulice

V sredo je bilo pred kongresom več tisoč ljudi, ki so vzklikali gesla proti orožarskemu lobiju in kongresnikom, ki NRA cenijo bolj kot življenja otrok. Republikanski voditelji, ki imajo v Tallahasseeju večino od leta 1999, so napovedovali, da bodo enkrat v prihodnosti morda dvignili starostno mejo za nakup orožja, dali več denarja za zdravljenje duševnih bolezni in podaljšali čakalne dobe za nakup pušk.

Šerif okrožja Broward, kamor spada tudi Parkland, je že v sredo poslal v vse šole svoje pomočnike, oborožene s pištolami in puškami. Scott Israel je dejal, da so le oni usposobljeni in izurjeni za nošenje orožja v šolah, ki jih je potrebno zaščititi.

V sredo so se preko družabnih medijev organizirali dijaki po vseh ZDA in šli na ulice. Protestirali so v Washingtonu od kongresa do Bele hiše, v Chicagu, New Yorku, Pittsburghu, po Marylandu, Mainu, Arkansasu, Teksasu in drugje. Šolske oblasti so bile večinoma prizanesljive. V Teksasu so dijakom zagrozili s kaznimi.

NRA in drugi orožarski lobiji so trenutno previdno tiho, ofenzivo pa za zdaj prepuščajo desničarskim medijem, ki otroke napadajo kot politične lutke v rokah demokratov in nasprotnikov orožja.