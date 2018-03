Trump je na srečanju s poslanci v Beli hiši med drugim predlagal bolj obširno preverjanje ljudi, ki želijo kupiti orožje, in dvig starosti za nakup določenega strelnega orožja z 18 na 21 let. Podobno zakonodajo sicer že pripravlja floridski kongres.

»Ne moremo čakati in se igrati, medtem pa se nič ne zgodi,« navaja Trumpa francoska tiskovna agencija AFP. NRA »ima močan vpliv na vas«, je dejal in dodal, da pa ima lobi »manjši vpliv« nanj, piše britanski BBC.

Walmart zvišal starostno mejo za nakup orožja z 18 na 21 let

Ameriška trgovska veriga Walmart je v sredo sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja in nabojev na 21 let. Pred tem je največja veriga prodajaln strelnega orožja v ZDA Dick's Sporting Goods prav tako sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja z 18 na 21 let. Tam so tudi ustavili prodajo polavtomatskih pušk, ki delujejo kot vojaške, in prenehala prodajati nabojnike velike kapacitete.

Iz Walmarta pa so sporočili, da so »glede na nedavne dogodke pregledali svojo politiko do orožja in se odločili povišati starost za nakup orožja in streliva na 21 let«. Dodali so, da s svojih spletnih strani umikajo puške, ki so podobne bojnim, vključno z igračami. Še naprej pa je njihov cilj zadostiti potrebam športnikov in lovcev, so spomnili.