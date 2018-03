Prebivalci ameriškega mesta Newfoundland v zvezni državi Pensilvanija so bili včeraj deležni bizarnemu obredu. Pripadniki ločine Cerkve zedinjenja (Unification Church), ki ima številne pripadnike po svetu in izvira iz Koreje, so se zbrali v cerkvi in obnovili zakonske zaobljube s partnerji, ob tem pa so imeli ob sebi strelno orožje. Vodstvo ločine, ki ji mnogi očitajo, da je kult, je svoje vernike nagovarjalo, naj na obred prinesejo jurišno puško AR-15, ki jo je prejšnji mesec v Floridi uporabil napadalec za strelski pohod na srednji šoli v Parklandu in z njo ubil 17 ljudi. Pripadniki ločine pa so namreč prepričani, da AR-15 predstavlja železno palico, o kateri je govora v Razodetju v Svetem pismu.

Na povabilo so se odzvali številni pripadniki ločine, ki so na obred prišli svečano oblečeni. Moške v črnih oblekah so spremljale ženske v poročnih oblačilih, vodje obreda pa so bili oblečeni v bele obleke z rožnatimi telovniki. Velika večina navzočih je nosila tudi krone, med njimi številni narejene iz nabojev.

Ločino vodi pastor Sean Moon, ki je med obredom molil za »kraljestvo policije miru in milice miru, v katerem bodo prebivalci, po zaslugi pravice do posesti in nošenja orožja, ki jim jo je podelil vsemogočni Bog, sposobni braniti drug drugega in braniti človeško cvetenje.« Udeleženca obreda Sreymom in Sort Ouk nista razumela, zakaj bi kdo tak obred dojemal kot nenavadnega. Za AP sta povedala, da je AR-15 koristno orožje, ki jima pomaga ščititi družino pred »bolniki in zlobnimi psihopati«. »Ljudje imajo pravico do nošenja orožja in v božjem kraljestvu moraš to braniti,« je povedala Oukova. »Moraš se braniti pred zlom.«