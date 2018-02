Ameriški predsednik Donald Trump se je po pokolu na Floridi zavzel za prepoved naprav, ki polavtomatske puške spreminjajo v avtomatske. Tovrstne naprave je uporabil tudi strelec, ki je oktobra lani v Las Vegasu pobil 58 ljudi.

Takoj po tem napadu je NRA presenetljivo sporočil, da podpira dodatno regulacijo teh naprav.

Strelec na srednji šoli v Parklandu, ki je ubil 17 ljudi, je uporabil polavtomatsko puško AR-15.

Trump se je tudi zavzel za dodatno preverjanje ljudi, ki želijo nabaviti orožje, in predlagal, da bi oborožili učitelje v šolah, ki bi lahko zaščitili svoje učence pred morebitnimi napadalci.

Program zaščite šol

»Če se šola, starši in učitelji prostovoljno odločijo, da se bodo oborožili, mislim, da je to nekaj, s čimer se bodo morale ubadati šole in se same odločiti,« je dejala tiskovna predstavnica orožarskega združenja.

Spomnila je na pobudo NRA, imenovano »program zaščite šol«, ki je po njenih besedah »do zdaj pomagala 150 šolam po državi do rešitev za to« in zagotovila, da so učenci in učitelji zaščiteni.

Trump bo danes o vprašanju nadzora nad orožjem razpravljal z guvernerji zveznih držav.

NRA, ki bogato financira republikanske politike, se je po pokolu na Floridi znašel pod velikim pritiskom. Več kot deset podjetij, med njimi tudi velike letalske družbe, so z lobijem prekinile poslovne stike.