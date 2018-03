Vse zahteve šolarjev niso bile uresničene, kljub temu pa je Scott, ki se novembra podaja na volitve v zvezni senat, nekaj dni razmišljal, ali bo podpisal tudi minimalne spremembe orožarske zakonodaje, ki jim orožarski lobi, od katerega so republikanski politiki večinoma zelo odvisni, odločno nasprotuje.

Na Floridi, kjer je dovoljeno ubijati že zaradi občutka ogroženosti, bo sedaj za nakup orožja treba čakati tri dni, kupovale pa ga bodo lahko le osebe, stare najmanj 21 let. Zakon šolskim okrožjem tudi dovoljuje, da urijo in oborožujejo šolske uslužbence.

NRA s tožbo proti Floridi

Največji orožarski lobi NRA je zaradi zakona vložil tožbo proti zvezni državi Florida, češ da diskriminira mlade in ženske. Po navedbah NRA je zakon »žalitev« drugega člena ameriške ustave, saj povsem odvzema pravico do orožja odraslim, starim med 18 in 21 let, ki spoštujejo zakone. Prav tako je še posebej žaljiv do mlajših ženskih, saj je »veliko manjša verjetnost, da bodo nasilno kaznivo dejanje izvršile ženske, stare med 18 in 21 let, kot pa starejši člani splošne javnosti«.