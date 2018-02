Islamisti so v ponedeljek zvečer vdrli v dekliško šolo in internat v kraju Dapchi. V največjem internatu v zvezni deželi Yobe prebivajo in obiskujejo šolo dekleta, starejša od 11 let.

Od 926 šolark se jih je 815 kasneje vrnilo v šolo, 111 pa so jih po navedbah policije pogrešali. Lokalne oblasti so sprva sporočile, da so ostale šolarke in učitelji zbežali, kasneje pa so se pojavili strahovi, da so deklice ugrabili.

Da so bili ti strahovi utemeljeni, je danes potrdil tiskovni predstavnik guvernerja zvezne države Yobe Abdulahi Bego. A kot je še sporočil, so »nekatere deklice iz rok teroristov, ki so jih ugrabili, že rešili pripadniki nigerijske vojske« in so zdaj v njihovem skrbništvu. Pri tem ni pojasnil okoliščin, v katerih so bila rešena dekleta, niti tega, koliko točno so jih rešili.

Guverner podvomil, da so bila dekleta res ugrabljena Sam guverner Ibrahim Gaidam je kasneje obiskal kraj Dapchi in poskrbel za precej razburjenja, saj je podvomil v to, da je kakšno dekle sploh bilo ugrabljeno. Kot je dejal, preprosto ne morejo vedeti, »ali so se izgubila ali so bila ugrabljena«, dokazov, da bi jih odpeljali pripadniki Boko Harama, vsaj zaenkrat nimajo. »Nihče ni videl, da bi ta dekleta odpeljali. Možno je, da so nekatera naletela na motoriste in so jih ti kam odpeljali,« je še nadaljeval. S tem pa je guverner sprožil jezo lokalnih prebivalcev. Izbruhnili so protesti, na katerih so med drugim postavljali cestne barikade, zažigali gume in razbijali okna. Starši pogrešanih deklet oblastem očitajo, da skušajo prikriti ugrabitve. Po nekaterih navedbah naj bi sicer še vedno pogrešali okoli 50 deklet, po drugih navedbah pa celo okoli 100. Med drugim je nekaj očividcev povedalo, da naj bi pripadniki Boko Harama do šole prišli preoblečeni v vojaške uniforme. Dekleta, ki so skušala zbežati, naj bi ustavili in jih uspeli prepričati, da niso napadalci, ampak da so jih prišli rešit, nakar so vsaj nekatera prostovoljno odšla z njimi.