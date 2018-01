Če je bilo premierno evropsko prvenstvo v košarki odigrano leta 1935, v odbojki leta 1948 in v nogometu leta 1960, so rokometaši svoj prvi turnir stare celine dočakali šele pred 24 leti. Za šport, ki je priljubljen zlasti v srednji in severni Evropi, je nenavadno, da je premierno prvenstvo gostila rokometno manj razvita Portugalska. Gostiteljica se pričakovano ni izkazala in je izgubila vseh šest tekem, vključno tisto za predzadnje, 11. mesto proti Romuniji.

Prvega naslova evropskega prvaka se je veselila Švedska, ki je z zlato generacijo z Magnusom Wislanderjem in Stefanom Lövgrenom na čelu v finalu ponižala Ruse s 34:21. Prvega od treh evropskih odličij so se veselili Hrvati, ki so bili tudi s pomočjo nekdanjega slovenskega reprezentanta Iztoka Puca v tekmi za bron boljši od Dancev. Med dvanajsterico udeleženk je bila tudi Slovenija, ki se je pomerila s Švedi, Danci, Španci, Madžari, Portugalci in Nemci ter vpisala zmago, remi in štiri poraze, kar ji je na koncu prineslo 10. mesto. Še za mesto slabše so se Slovenci odrezali dve leti pozneje v Španiji, kjer je svoj edini naslov osvojila Rusija, medtem ko je bilo EP v Italiji leta 1998 doslej eno od dveh, ki je minilo brez slovenske udeležbe.

A če se je zdelo, da je reprezentančni rokomet zapadel v krizo, ta ni trajala dolgo. Na prelomu tisočletja so se slovenski rokometaši vrnili v velikem slogu. Na prvenstvu na Hrvaškem so na tekmi za 5. mesto v Zagrebu ugnali gostitelje s 25:24, kar jim ni prineslo le osebnega zadoščenja, temveč tudi nastop na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju. »Hrvati so nam prej zadali nekaj grenkih porazov, a mislim, da smo jim s tem vrnili za vse. To je bila najslajša zmaga nad njimi. Bili so polni sebe, a smo jih premagali,« se je uspeha pred časom spominjal naš nekdanji reprezentant Roman Pungartnik.

Prvenstvo leta 2002 je bilo zaradi 11. mesta izbrane vrste med slovenskimi navijači hitro pozabljeno, kar pa ne velja za Švede. Ti so gostili tekmovanje in na njem še tretjič zapovrstjo pokorili Evropo. Čeprav je bila to njihova zadnja evropska kolajna, pa s štirimi zmagami še danes veljajo za najuspešnejšo državo na evropskih prvenstvih.

Največji uspeh je za slovensko reprezentanco sicer prišel pred domačim občinstvom pred 14 leti, ko je v nepozabnem polfinalu premagala Hrvaško, nato pa v finalu klonila proti Nemčiji (25:30) in osvojila doslej edino medaljo na turnirjih stare celine. Med zvezde se je takrat izstrelil zdajšnji kapetan Vid Kavtičnik, ki je bil izbran v idealno sedmerico prvenstva. Tako izvrstnega rezultata na zaključnem turnirju evropskih reprezentanc Slovenija ni več ponovila. Prav nasprotno, saj je odtlej z izjemo šestega mesta leta 2012 prvenstva večinoma zapuščala razočarana. Pred štirimi leti na Danskem je tako še drugič manjkala, medtem ko je na predlanskem EP na Poljskem s 14. mestom dosegla celo najslabši rezultat doslej.