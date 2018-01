Na prvem delu priprav, ki so se začele na praznični torek (26. december), končale pa dan pred koncem leta, je s prvotnega Vujovićevega seznama v Zrečah najprej treniralo 19 od skupno 21 igralcev. Zaradi klubskih obveznosti v nemški ligi sta manjkala Miha Zarabec (Kiel) in Marko Bezjak (Magdeburg), od danes pa je v mestu pod Roglo 22 reprezentantov. Poleg nemškega dvojca je Vujović na začetek drugega dela priprav naknadno poklical Gregorja Potočnika (Gorenje), tako da ima na položaju levega zunanjega kar pet igralcev: poleg Potočnika še Boruta Mačkovška, Jana Grebenca, Saša Barišića Jamana in Nika Henigmana.

Igralci so v petih dneh opravili osem treningov, poudarek je bil na regeneraciji in obnovi telesne priprave, nekaj časa je bilo namenjenega tudi delu z žogo in taktiki. Dopoldanske treninge je vodil strokovnjak za telesno pripravo Primož Pori, popoldanske Vujović. »V prvem delu priprav smo uresničili vse načrte in cilje, zato sem zadovoljen. Imel sem občutek, da so igralci prišli dobro razpoloženi, pripravljeni za delo, motivirani in da so komaj čakali, da se zberemo. In to me navdaja z optimizmom in pogumom. Fantje so zdravi in so dobro trenirali, napori pa v tem delu še niso bili prehudi. Upam, da so se med dvema prostima dnevoma spočili, kajti zdaj nas čaka delo na polno,« pravi Veselin Vujović.

Zaradi poškodbe kolena sta po posebnem programu trenirala Jure Dolenec in Nik Henigman. Od Dolenčevega operativnega posega sta minila že skoraj dva meseca, dan d za odločitev o njegovem nastopu na EP pa naj bi bil 8. januar, ko ima pregled v Barceloni. Za odtenek slabše kaže Henigmanu, ki je šel na operativni poseg precej pozneje, kot »varovalko« pa je Vujović v Zreče naknadno vpoklical Potočnika. »Verjamem, da bosta ob koncu priprav, ko sledita le še zadnji tekmi s Srbijo, nared za igro. Dobila bosta priložnost, nato pa se bomo odločili, ali ju bomo prijavili že za prvi del EP ali pa v naslednji fazi tekmovanja. Če mene vprašate, sem optimist, da bosta oba igrala na EP. Z njima v ekipi, že ob njuni 70- ali 80-odstotni pripravljenosti, je cilj uvrstitev v polfinale. Če pa smo v polfinalu, smo že favoriti za kolajne,« meni Vujović. A na današnjem popoldanskem treningu je Črnogorec doživel nov šok. Krožni napadalec Matej Gaber je zaradi poškodbe predčasno končal trening, preiskave pa so pokazale počeno peto stopalnico. Škofjeločana zdaj čaka daljše okrevanje, zaradi poškodbe bo moral izpustiti tudi EP na Hrvaškem, Vujović pa je na priprave že poklical Matica Suholežnika.

Po današnjih dveh treningih čaka Slovence do odhoda v Zagreb (12. januar) še 13 treningov v Zrečah in tri pripravljalne tekme. V četrtek ob 19. uri se bodo v Dolu pri Hrastniku pomerili z Iranom, nato dvakrat s Srbijo: v torek, 9. januarja, ob 19. uri v Murski Soboti in dan pozneje ob 18. uri v Velenju.