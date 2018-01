Na tekmah proti reprezentancam nekdanje Juge me v veliki meri vodijo čustva, zato svoje delo opravljam težje kot sicer. Ko se pomerijo balkanske ekipe, vedno nekdo zmaga in nekdo izgubi, kar pomeni, da so eni narodi veseli, drugi žalostni. V teh državah pa si jaz žalosti nikoli nisem želel in si ne želim. Žal se je na žrebu v Zagrebu zgodilo prav to, česar sem si najmanj želel, saj se bom