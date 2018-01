Izjavi:

Jure Dolenec:

»Prve ocene po operaciji so bile, da bom za okrevanje potreboval približno tri mesece, zaradi česar smo takoj iskali dodatne rešitve, s katerimi bi bil čas rehabilitacije krajši. Na pregledu v Barceloni so zdravniki ugotovili, reprezentančna zdravstvena služba pa to tudi potrdila, da je stanje kolena boljše od pričakovanega, ni pa še v tako dobrem stanju, da bi lahko igral na visoki ravni, zaradi česar bom moral, na žalost, to evropsko prvenstvo izpustiti. Zelo sem razočaran, saj ne vem, če bom imel še kdaj priložnost igrati na takem turnirju tako blizu Slovenije in pred tako velikim številom naših navijačev. Verjamem, da bodo fantje igrali zelo dobro in si želim, da jih Slovenci podprejo v čim večjem številu.«

Veselin Vujović, selektor Slovenije:

»Bali smo se, da Jure Dolenec ne bo pripravljen na evropsko prvenstvo in to se je zdaj tudi zgodilo. Gre za veliko izgubo za našo reprezentanco, imajo pa zdaj mlajši igralci priložnost da se dokažejo in pokažejo, da imajo moč in voljo na čim boljši način nadomestiti Dolenčevo odsotnost. Ob tem tudi pričakujemo, da bo stanje Vida Kavtičnika boljše in da bo lahko zaigral na prvenstvu. Časa za slabo voljo nimamo, vedno smo pripravljeni za borbo in videli bomo, kam nas bo to poneslo.«