Po zmagah proti Iranu v Dolu pri Hrastniku (31:19) in Srbiji v Murski Soboti (36:32) so slovenski rokometaši z uspehom končali tudi zadnjo pripravljalno tekmo pred petkovim potovanjem z vlakom v Zagreb, kamor naj bi selektor Veselin Vujović odpeljal 19 igralcev. Gostujoči selektor Jovica Cvetković je svojo prvo igralsko garnituro danes v Rdeči dvorani pustil na klopi ali tribunah (Marko Vujin, Petar Nenadić, Žarko Šešum, Petar Đorđić…), kajti njegova reprezentanca že jutri potuje na Hrvaško, prva tekma v Splitu proti gostiteljem Hrvatom pa jo čaka že v petek zvečer. Kljub temu so srbski rezervisti v prvem polčasu povzročali velike preglavice slovenski izbrani vrsti. Ta je sicer dobro začela in nekajkrat povedla z dvema goloma (3:1, 4:2, 5:3), toda končnica tega dela igre je – po kar osmih izenačenjih – pripadla Srbiji.

Gostje so si dvakrat priigrali plus dva (13:11, 14:12) in dobili prvi polčas. V Cvetkovićevi ekipi je s petimi goli – tretjina vseh srbskih v prvem delu – blestel Nemanja Zelenović, nekdanji igralec Celja Pivovarne Laško, na slovenski strani pa je v primerjavi z Matevžem Skokom, ki je v Murski Soboti v 30 minutah zbral kar 11 obramb, v Velenju njegov stanovski kolega Urban Lesjak ubranil le štiri strele. Po precej ostrih besedah selektorja Vujovića v garderobi med polčasoma tekme v Velenju so Slovenci v nadaljevanju zaigrali povsem drugače. Z igralcem več so takoj na začetku drugega dela v manj kot dveh minutah dosegli delni izid 3:0, Srbi pa so v slabih desetih minutah »spacali« zgolj en zadetek.

Njihov strelski post je prekinil šele 36-letni krožni napadalec Rastko Stefanović, ki je prav zaradi igranja na EP preložil operacijo kolena, toda gol igralca beloruskega kluba Meškov Brest ni spremenil poteka dogajanja na igrišču. Kljub ne najboljši predstavi so Slovenci – namesto Matevža Skoka in Patrika Lebana sta priložnost za igro danes dobila Urh Kastelic in Saša Barišić Jaman – počasi, a zanesljivo začeli višati prednost. Selektor Vujović je veliko rotiral igralce in preizkušal številne taktične različice tako v obrambi kot napadu, vseeno pa se je to na rezultatu poznalo samo v »pozitivi«. Končna razlika osmih golov (33:25) je bila sočasno tudi najvišja v Rdeči dvorani, Slovenci pa so v primerjavi s torkovim dvobojem v Murski Soboti, ko je končna razlika znašala štiri gole (36:32), svoje nasprotnike v Šaleški dolini premagali z dvojno »porcijo«.

»V drugem polčasu smo prikazali precej boljšo igro kot v prvem. V obrambi smo bili agresivnejši, v napadu učinkovitejši, saj smo lažje prihajali do izdelanih akcij in strelov. Zato končna visoka razlika ni presenečenje, a na EP bo le 30 minut dobre igre seveda premalo za morebiten uspeh, saj bodo tekme na precej višji kakovostni ravni,« je dejal Marko Bezjak, v odsotnosti poškodovanega Vida Kavtičnika kapetan reprezentance. Niko Medved je dosegel tri gole in se v dvorani domačega kluba Gorenje predstavil v dobri luči: »Proti Srbiji smo na obeh tekmah dobili kakšen gol preveč. Prvi polčas tekme v Velenju je bil izenačen, v drugem pa smo uveljavili našo daljšo klop. V teh dveh tekmah v Murski Soboti in Velenju smo dokazali, da smo boljši od Srbov, ki imajo v svojih vrstah nekaj vrhunskih posameznikov. V obeh tekmah je odločila borba in želja po dokazovanju, tega pa je bilo več na naši strani. V naši igri je bilo še vedno nekaj napak, ki jih moramo odpraviti do uvodne tekme na EP z Makedonijo.«