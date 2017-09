Čeprav je bilo veselje v prvem trenutku po zmagi proti Latviji v četrtfinalu evropskega prvenstva nepopisno, so bili slovenski košarkarski reprezentanti že v naslednjem trenutku, ko so zapustili parket, znova zbrani in resni. Jasno je, da je uvrstitev v polfinale velik dosežek, a hkrati to še ne pomeni, da so prišli do odličja. Za to bo morala Slovenija na prvenstvu stare celine dobiti še eno tekmo. Prva priložnost, ki omogoča uvrstitev v zgodovinski finale, bo na vrsti že jutri, ko se bo Slovenija ob 20.30 udarila s Španijo.

Dončiću se je izpolnila želja

»V moštvu ni prišlo do evforije. Samo polfinale nam ni dovolj. Mislil sem, da bomo igralci noro veseli, a vidi se, da si želimo največ, kar je mogoče. Do zadnjega se bomo borili in dokler ne bo konec, ne bomo odnehali. Vemo, da smo zelo blizu. Vsi smo dovolj pametni in izkušeni, da ne bomo odnehali,« je v hotelu Renaissance Polat, kjer so nameščene vse reprezentance, ki so še ostale v tekmovanju, razlagal Edo Murić. Petindvajsetletni Ljubljančan je imel danes dvojni razlog za veselje. Ob reprezentančnem uspehu je namreč končno našel tudi novega klubskega delodajalca. To je turški evroligaš Anadolu Efes, s katerim je podpisal pogodbo 1+1.

Slovenski reprezentanti so sicer po zmagi proti Latviji k počitku legli pozno. Po vrnitvi v hotel so sledile masaže in terapije, večina pa si je nato na televiziji še enkrat ogledala posnetek tekme. »Noč po zmagi je bila zabavna. Ko sta Prepelič in Nikolić prišla z dopinške kontrole, je bila ura že pozna. Ni bilo veliko spanca, a počutimo se odlično. Po zmagi ni nikoli težko,« je z zanosom pojasnjeval Murić, ki je s soigralci z mislimi že povsem osredotočen na obračun s Španijo. Krilni košarkar zagotavlja, da se trikratnega evropskega prvaka Slovenija ne bo ustrašila. »Španci so absolutni favoriti, a smo mi morda pokazali na tem prvenstvu še boljšo igro od njih. Fantje že od samega začetka verjamemo vase, v ekipo in v selektorjevo delo. Če bomo znova dali vse od sebe, veste, da nas je težko ustaviti in nam slediti.«

Obračun proti Španiji bo poseben za 18-letnega Luko Dončića, ki na svojem prvem evropskem prvenstvu navdušuje. V Madrid se je namreč preselil že kot 13-letni fantič, zdaj pa se želi v dresu slovenske reprezentance prek moštva selektorja Sergia Scariola uvrstiti v veliki finale in boj za zlato kolajno. »Luki se je izpolnila želja. Že od začetka priprav je govoril samo to, da se želi na prvenstvu pomeriti proti Španiji. Zdaj ima priložnost in verjamem, da jo bo izkoristil,« je razkril Murić in nato namenil še nekaj lepih besed kapetanu Goranu Dragiću. »To je njegovo leto. On je najboljši igralec ne le Slovenije, ampak celega prvenstva. Gorana poznam že dolgo časa. Lahko rečem, da je letos res zrel, pravi vodja in oseba, za katero veš, da te ne bo nikoli pustila na cedilu. Takega kapetana, igralca in prijatelja si vsak lahko le želi v ekipi.«