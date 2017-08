Čuti se, da je nekoliko več napetosti. Igralci se med seboj vse več pogovarjamo o evropskem prvenstvu in tekmecih, ki nas čakajo. Dobro je bilo, da smo imeli v pripravljalnem obdobju tekme razporejene tako, da smo simulirali situacije, ki nas čakajo, tako da smo tudi na to pripravljeni. Kar nekaj igralcev je v reprezentanci, ki še niso igrali na evropskem prvenstvu, kjer moraš biti pripravljen iz dneva v dan.

Ko sem izvedel, da ne bom mogel nastopiti na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, sem bil izredno razočaran. Občutek, da ne moreš pomagati fantom, ki se bojujejo in puščajo srce na igrišču, je težak. Prav zato sem vesel, da so vsi, ki so letos začeli priprave, zdravi. Upam, da bo tako tudi ostalo.

Letos je v moštvu kar nekaj novih obrazov, še posebej vodij. V mesecu in pol priprav smo se kljub temu odlično ujeli. Bolje se v bistvu ne bi mogli. Prepričan sem, da bomo na evropskem prvenstvu rasli iz tekme v tekmo, kar je najpomembneje.

Ni pomembno, kdo začne tekmo. Enkrat bom začel jaz, drugič on. Vse bo odvisno od tega, kdo bo na drugi strani. Če bodo nižji igralci, bom igral jaz, če bodo višji, pa on. Lahko sva tudi skupaj na parketu. Na vseh položajih imamo dobre igralce. Nihče ne sme biti užaljen ali ljubosumen, če bo nekdo enkrat igral več od drugega. Tukaj smo vsi z enim razlogom – da osvojimo kolajno in dokažemo, da spadamo tja, kamor govorijo, da spadamo.

Predvsem v napadu imamo še veliko rezerv. A je to povezano tudi z obrambo. Smo takšna ekipa, ki jo dobra obramba dvigne, saj v tem primeru lažje stečemo v napad in igramo hitro. Me pa glede tega prav nič ne skrbi. Napadalno imamo ogromno nadarjenih fantov, med njimi recimo tudi Gašperja Vidmarja, ki je eden najmočnejših centrov v Evropi. Naš uspeh bo tako slonel predvsem na obrambi.

Trojke so sestavni del igre. Jasno je, da nam bo precej lažje, če jih bomo zadevali. V pripravljalnem obdobju nam niso šle, a smo bili kljub temu pri vseh treh porazih povsem zraven. Tudi pri metu imamo še veliko rezerve. Pričakujemo, da se nam bo odprlo, ko bo najbolj pomembno, torej že na prvi tekmi proti Poljski.

Vsi smo precej izenačeni. Na papirju je morda še najšibkejša Islandija, ki pa je ne smemo podceniti. Naša prednost je ta, da smo z njimi igrali lani v pripravljalnem obdobju in videli, da so predvsem fizično odlično pripravljeni. Tako nam je že zdaj jasno, da bomo tudi v to tekmo morali kreniti osredotočeni. V Carigradu bo sledil sistem na izpadanje, kjer moraš biti na vsaki tekmi stoodstoten, sicer podreš vse, kar si do tedaj gradil.

Kar se tiče moštvenega uspeha, sem zadovoljen. Osvojili smo turško prvenstvo in bili v finalu prve sezone Fibine lige prvakov. To ni majhna stvar. Igrali smo odlično košarko, povprečno pa sem na parketu prebil po 22 minut na tekmo. To nikakor ni slabo, a sem vseeno pričakoval, da bom imel večjo vlogo v napadu. To se ni zgodilo, a sem vseeno napredoval. Star sem 25 let. Potrebujem eno sezono, da eksplodiram, potem bo vse lažje.

Prav nič. Z mislimi sem stoodstotno osredotočen na evropsko prvenstvo in na to, da naredimo dober rezultat. Če nam uspe, sem prepričan, da bom dobil tudi boljšega delodajalca, tako da je to zame še dodatna motivacija, da se dokažem.