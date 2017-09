Zdi se, da ima slovenska košarkarska reprezentanca na tem evropskem prvenstvu vse elemente za odmeven rezultat – dobro obrambo, razigran in raznovrsten napad ter pragmatičnega selektorja, ki do zdaj na dvanajstih uradnih tekmah na klopi Slovenije še ni doživel poraza. Ob visoki in lahki zmagi proti Ukrajini v osmini finala pa je dobila še tisto, česar do zdaj ni imela – razigranega Anthonyja Randolpha. Naturalizirani Američan je sicer v prvem delu v Helsinkih pogosto navdušil z atraktivnimi »bananami«, tokrat pa mu je stekel še met, ki do sedaj, morda tudi zaradi enotedenske odsotnosti zaradi poroke med pripravami, ni funkcioniral. 211 centimetrov visoki krilni center je bil z 21 točkami najkoristnejši posameznik Slovenije, jutri pa ga čaka največja preizkušnja do zdaj, ko ga v četrtfinalu čaka dvoboj z Latvijo in zvezdnikom NBA Kristapsom Porzingisom.

Na EP 2015 moštvi drugačni

»Ne bi rekel, da je bila to moja najboljša predstava do sedaj, saj nisem bil dober pri skoku. Na srečo sem bil tokrat pri metu. Vsi vedo, da v košarki ni vedno tako. In če samo zadevaš, še ne pomeni, da si imel dobro tekmo,« je precej tihi in zadržani Anthony Randolph skromno ocenil svojo predstavo proti Ukrajini. A naturalizirani Američan je očitno pozabil, da ni bil razpoložen le v napadu. Svojo raznovrstnost je znova pokazal tudi z nekaterimi atraktivnimi obrambnimi vložki, kar igri slovenske reprezentance daje nove razsežnosti. »Naša obramba je na evropskem prvenstvu resnično dobra. Tu ima veliko zaslug trenerski štab, saj vsak posameznik dobi ogromno informacij o tistem nasprotniku, ki ga bo pokrival. Vsakič delajo pozno v noč in zares poskrbijo za vsako podrobnost. Včasih je informacij še preveč, a to je lahko le pozitivno. Poleg tega igralci na igrišču veliko komuniciramo, kar je temelj dobrih obrambnih moštev.«

Dan po zmagi v osmini finala je bilo sicer vzdušje v slovenski reprezentanci rezultatom primerno. Košarkarji in strokovni štab so si z zanimanjem ogledali obračun med Latvijo in Črno goro ter se na tak način že začeli pripravljati na tekmeca v četrtfinalu. Igralci selektorja Ainarsa Bagatskisa so Slovenijo na zadnjem evropskem prvenstvu izločili v osmini finala, tokrat pa imajo v svojih vrstah še Porzingisa in Davisa Bertansa. A je po drugi strani povsem drugačna tudi slovenska zasedba, saj so od trenutne v Lillu nastopili le Klemen Prepelič, Jaka Blažič in Saša Zagorac. »Lepše priložnosti za maščevanje ne more biti. Latvija nas je resda na zadnjem evropskem prvenstvu premagala, a sta bili moštvi v povsem drugačnih postavah. Nam je manjkala večina nosilcev, njim dva. Po kakovosti obe ekipi spadata med osem. Čaka nas pomemben dan, ena priložnost, tekma za biti ali ne biti. Moramo biti pripravljeni,« je jasen Klemen Prepelič.