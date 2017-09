»Vedeli smo, da nas bodo provocirali. So pač taka ekipa in to so pokazali že na prejšnjem evropskem prvenstvu. Tedaj so se spravili na mojega brata Zorana, tokrat pa smo ostali mirni in odbili vse njihove napade,« je dejal Goran Dragić, ki je v prvem polčasu dobil močan udarec v glavo. Po mnenju mnogih nameren. »To je del igre. Je bolelo, a sem stisnil zobe. Med polčasom smo se še enkrat zmenili, da ne smemo nasesti njihovim provokacijam in zadovoljen sem, da smo se vsi držali navodil,« je dodal Dragić.

Tudi Jaka Blažič ni mogel mimo na trenutke umazane igre Latvije. »Timma je povsod znan kot zelo nešporten igralec. Pripravili smo se nanj, ohranili smo hladne živce in prišli do pomembne zmage, ki nam je prinesla boj, če lahko rečem, z bolj kulturnimi Španci v četrtek. Med polčasom nam je kapetan povedal nekaj krepkih, prvič v življenju pa sem videl tudi jeznega Vidmarja. To so bile prave besede v pravem trenutku, ki so nam dale zagon za nadaljevanje,« je dejal Blažič in dodal: »Tekma s Španijo bo zagotovo težka, toda mi smo odločeni, da osvojimo to medaljo, ki si jo vsi tako želimo.«