Začnimo s kapetanom Goranom Dragićem, ki še naprej dokazuje, kako pomemben vodja je na igrišču in izven njega. Proti Latvijcem je nasul 26 točk ter k temu dodal šest ukradenih žog in osem podaj. Ena najlepših je prav gotovo tista iz tretje četrtine, ko je pridrvel pod koš, kjer sta ga ovirala dva latvijska igralca, a se je nato namesto samostojnega zaključka v skoku odločil za podajo za hrbet do Luke Dončića, ki se mu je od navdušenja ob lepi potezi kapetana smejalo še preden je zaključil z enostavnim polaganjem.

Dragić je odgovornost prevzel tudi v sklepnem delu, ko je dosegel številne pomembne koše in dokazal, da je pri 31. letih v sijajni, življenjski formi. Ravno toliko ali še bolj je pomembno njegovo vodstvo v garderobi in velika želja, v kateri je po tekmi napovedal »boj na glavo, na medaljo«.

Primerjajo ga z Draženom Petrovićem Še točko več, torej 27 jih je prispeval mladi slovenski as Luka Dončić. Košarkarski svet ga laskavo primerja z legendarnim Draženom Petrovićem, osemnajstletni Slovenec pa ostaja trdno na tleh in se v Španiji še naprej uči od soigralcev pri Realu, na Finskem in v Turčiji pa nabira izkušnje v slovenski reprezentanci, v kateri je že ob debitantskem nastopu na evropskem prvenstvu prevzel vlogo enega izmed vodij na igrišču. Razkošno tehnično znanje je opazno na prvi pogled, predvsem pa navdušuje njegov športni IQ, s katerim ekipi pomaga tako s čudežnimi meti za tri točke kot tudi skoki v obrambi. Ne gre zanemariti niti energije, ki jo vnaša v slovensko igro, in iskrene skromnosti v intervjujih po tekmah, ko nikoli ne pozabi omeniti, da je na prvem mestu ekipa, s čimer je velik vzornik mladim športnikom. Vsi mediji pišejo o navezi Gogi-Donke, vendar slovenska ekipa prav gotovo ne bi bila v polfinalu, če ne bi bila ekipa tako povezana in zaokrožena na preostalih položajih. Klemen Prepelič (17 točk) bi lahko metal proste mete do polnoči pa bi bil izkupiček še vedno popoln (12/12). Takšen vtis je namreč pustil včeraj. Gašper Vidmar se je uspešno ruval pod obročem s sijajnim Kristapsom Porziņģisom, zaropotal v slačilnici med polčasoma in v obrambi izstopal z nekaj imenitnimi blokadami.