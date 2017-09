Če je letošnje evropsko prvenstvo v košarki postreglo že s kar nekaj presenečenji, pa v reprezentančni košarki na stari celini ostaja ena stalnica – Španija. Igralci selektorja Sergia Scariola so v drugem delu četrtfinalne tekme danes strli Nemčijo in si priigrali že deseto zaporedno uvrstitev v polfinale na evropskih prvenstvih. Španija od zadnjih devetih poskusov do odličja ni prišla le leta 2005, ko je bilo tekmovanje v takratni skupni državi Srbiji in Črni gori, kar je zares neverjeten uspeh.

Prvo četrtfinalno tekmo je bolje odprla Nemčija, ki velja za eno večjih presenečenj letošnjega evropskega prvenstva. V skupini B je namreč zasedla drugo mesto za Litvo, v osmini finala pa nato izločila Francijo, ki je veljala za eno izmed favoritinj za osvojitev odličja. Da se moštvo selektorja Chrisa Fleminga med osmimi najboljšimi reprezentancami v Evropi ni znašlo po naključju, je potrdila tudi današnja tekma, v katero so vstopili odločno in trikratnim evropskim prvakom Špancem nemudoma pokazali, da tudi tokrat mislijo resno. Visoki nemški košarkarji pod taktirko organizatorja igre Dennisa Schröderja so bratoma Gasol in soigralcem povzročali precej preglavic, a ves čas je prevladoval občutek, da bodo ti znali pritisniti na stopalko za plin, ko bo treba. Kazalo je, da bo to že ob koncu prve četrtine, a jim jo je zagodla sodniška trojica, ki kot že na mnogih obračunih na letošnjem prvenstvu ni bila dorasla nalogi. Po očitnem prekršku nad Marcom Gasolom so namreč njihove piščalke ostale neme, a ne tudi nekaj trenutkov pozneje, ko je v zrak skočila španska klop. Tehnična napaka je Nemcem omogočila, da so se znova nekoliko odlepili, a ne za dolgo.

V 15. minuti je Sergio Rodriguez s trojko svoje moštvo prvič popeljal v vodstvo, a s tem Nemcev, pri katerih je bil prvi mož znova Schröder, še ni strl. Na sredini tretje četrtine so ti celo znova prešli v vodstvo, a nato le podlegli ritmu kakovostno boljšega nasprotnika. Španija je namreč na krilih fenomenalnega Marca Gasola naredila delni izid 12:0, v zaključku pa nato tudi po zaslugi številnih izkušenj starejšega dela moštva brez večjih težav prišla do zmage in se veselila desetega zaporednega boja za odličja na prvenstvih stare celine.

»Ko smo začeli igrati pametneje in je začel zadevati še Marc, smo vedeli, da smo na dobri poti v polfinale. Moj brat je zadel nekaj pomembnih metov in se ogrel, ko smo ga najbolj potrebovali. Ob tem bi izpostavil še našo obrambo, ki je bila vso tekmo konstantna. To je izredno pomembno, saj se v tako pomembnih obračunih zgodi, da prideš v slabo obdobje, ko ne zadevaš, a te ravno obramba drži še naprej v igri. Četrtfinalna tekma je vedno izredno težka. Nemčija je neugodna ekipa z odličnim organizatorjem igre. Igrajo dobro obrambo in ti znajo otežiti življenje, a smo bili to pot enostavno boljši,« je po tekmi povedal Španec Pau Gasol, njegov soigralec Ricky Rubio pa je dodal: »Vedeli smo, da bo Nemčija prej ali slej popustila, če bomo celotno tekmo držali našo raven agresivnosti. Ob tem se je razigral še Marc Gasol, ki nam je priboril vodstvo in dvignil samozavest. Verjamemo v naš sistem na obeh straneh igrišča in se že veselimo polfinalne tekme.«

Evropsko prvenstvo, četrtfinale: Slovenija – Latvija sinoči, danes ob 17.45: Grčija – Rusija, ob 20.30: Italija – Srbija, polfinale, jutri ob 20.30: Španija – Slovenija/Latvija, petek ob 20.30: Grčija/Rusija – Italija/Srbija.