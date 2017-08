Aretacija povratnika buri duhove

Odnose med Beogradom in Prištino je otežil nov incident, in sicer ponedeljkova aretacija 74-letnega kosovskega Srba Bogdana Mitrovića iz Sopine pri Suvi Reki. Povod zanjo naj bi bila letošnja spomladanska prijava njegovega nekdanjega albanskega soseda, na temelju katere ga je kosovsko tožilstvo obdolžilo sodelovanja v vojnih zločinih leta 1999. Mitrovića so aretirali, ko se je s skupino pregnanih Srbov vračal iz Mušutišta z maše v tamkajšnji porušeni pravoslavni cerkvi, ki se je je s hčerami in ženo udeleževal brez težav že v minulih letih. Sodnik temeljnega sodišča v Prizrenu mu je odredil enomesečni pripor, ki ga bo na zahtevo Euleksa prebil v Podujevu, njegova hči pa je po pisanju srbskih Novosti dejala, da so ga aretirali, ker ni hotel prodati svoje nepremičnine v Prizrenu. Srbski mediji so po vrsti aretacijo predstavili kot način kosovskega zastraševanja srbskih povratnikov, Vučić pa je v pogovorih s Thacijem v Bruslju zahteval, da se ozadje aretacije čimprej in pregledno razjasni.