Osrednji dogodek petega kroga v slovenski nogometni ligi bo že drevi v Ljudskem vrtu, kjer bo vodilni Maribor gostil Domžale, ki zaostajajo že pet točk. Oba kluba sta uspešna v Evropi, kjer ju prihodnji teden čakata prvi tekmi četrtega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del lige prvakov oziroma evropske lige. Maribor bo že v ponedeljek odpotoval v Izrael, kjer ga v sredo ob 20.45 sredi puščave čaka tekma z Hapoelom Beer-Shevo, Domžale pa bodo v četrtek ob 20.45 v Stožicah gostile Marseille. Zaradi evropskih tekem so Domžale ustavile prodajo igralcev, potem ko sta bila Balkovec in Repas že na izhodnih vratih.

CELJE – TRIGLAVdanes ob 18. uri, sodnik: Balažič

Trener Tomaž Petrovič v Celju počasi sestavlja zasedbo, v kateri sta kot najbolj izkušena posojena igralca Luka Žinko in Dejan Kelhar. Po dveh porazih so Celjani osvojili štiri točke, a pokazali tudi obilo naivnosti, saj so proti Aluminiju oba gola prejeli z igralcem več, nato pa niso znali izkoristi niti prednosti dveh igralcev več. »Triglav je potrdil, da bo konkurenčen prvoligaš. Obdržali so celotno ekipo in nekaj dodali. So uigrani in vedo, kaj hočejo. So zelo motivirani, kar je značilno za vse ekipe po vstopu na višji nivo tekmovanj. Gre za dobro kombinacijo mlajših in starejših igralcev. So zelo neugodna ekipa in bodo trn v peti vsem v ligi,« opozarja trener Celja Tomaž Petrovič. Triglav je s tremi remiji dobil sloves ekipe neodločenih izidov, a tekma s Celjem spada med tiste, na kateri je treba osvajati točke za obstanek.

Verjetni postavi – Celje: Rozman, Brecl, Džinić, Kelhar, Travner, Vancaš Požeg, Žinko, Cvek, Kešić, Lupeta, Dangubić. Triglav: Džafić, Kuhar, Gvardjančič, Zec, Arh Česen, Mlakar, Gajić, Krcić, Robnik, Poplatnik , Đurković. Naš namig: 1.