Na peti inavguraciji ruskega predsednika Putina ni bilo ZDA, Kanade, Velika Britanijae in okoli 20 članic EU, vključno s Slovenijo. Tuje tiskovne agencije poročajo, da naj bi preostalih sedem članic EU, med drugim Francija, Madžarska in Slovaška, na slovesnost poslale svojega predstavnika. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je sicer danes članicam unije svetoval, naj se ne udeležijo inavguracije, češ da to ne bi bilo primerno. Med drugim je zapisal, da bi Ukrajinci in drugi po svetu težko razumeli, da Evrospska unija Putina obravnavamo kot odgovornega za vojno v Ukrajini, volitve v Rusiji razglaša za nesvobodne in nepoštene, hkrati pa bi se udeležili slovesnosti ob njegovem ponovnem imenovanju na položaj predsednika.

Putin je predsednik Rusije že od leta 1999, tokrat pa je kot predsednik države prisegel petič. Na zadnjih volitvah je dobil kar 87 odstotki glasov. Predsedniško funkcijo pa bo opravljal do leta 2030.

