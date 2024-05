»Tudi glede vprašanja športnega direktorja moramo narediti podrobne analize in se odločiti, kaj in kako naprej.« Tako je pred dnevi direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec odgovoril na vprašanje Dnevnika, kako je zadovoljen z delom športnega direktorja Vlada Ilievskega. Nekdanji vrhunski organizator igre je lani poleti nasledil Sanija Bečirovića, ki je sprejel izziv v grškem Panathinaikosu. A svojega dela po le letu dni ne bo mogel nadaljevati. Kar se je dalo slutiti iz Užbinčevih izjav, se je hitro uresničilo. Ljubljančani so na mesto športnega direktorja pripeljali novega človeka, to pot iz tujine. 55-letni Chechu Mulero je junija 2023 po 19 letih zaključil sodelovanje s špansko Valencio, pri kateri je pustil neizbrisljiv pečat, zdaj pa je sprejel izziv pri Cedeviti Olimpiji.

V Valencio pripeljal Prepeliča in Tobeyja

»Zelo vesel sem, da bom lahko del tako pomembnega kluba, kot je Cedevita Olimpija. Čaka nas velik izziv. Prepričan sem, da bodo naši navijači ponosni na svoj klub. Raje ne govorim preveč, saj sem rad osredotočen na delo. Vedno zaupam temu, kar se naredi in ne govori. Ekipa je pred obdobjem, v katerem se bori za naslov državnega prvaka, in vsem želim veliko sreče v zaključnih bojih. Po koncu sezone bomo začeli sestavljati ekipo za novo tekmovalno sezono. Pozdravljam tudi vse navijače in upam, da se kmalu spoznamo,« je ob prihodu na mesto športnega direktorja Cedevite Olimpije povedal Chechu Mulero.

Dosežki 55-letnega Španca v vlogi košarkarskega funkcionarja so obetavni, a je potrebno v isti sapi dodati, da so bile mamljive tudi reference italijanskega stratega Simoneja Pianigianija, pa se je njegova zgodba v Ljubljani končala klavrno. Trenersko kariero je Mulero začel leta 1986 v mlajših selekcijah kluba Forum Valladolid, v sezoni 2002/03 pa je na enajstih tekmah vodil tudi člansko ekipo v španskem državnem prvenstvu. Med letoma 2003 in 2004 je bil del strokovnega štaba španske reprezentance do 20 let, sezono 2003/04 pa je preživel v Malagi, kjer je bil pri Unicaji pomočnik Pacu Alonsu in Sergiu Scariolu. Valencii se je pridružil pred sezono 2004/05, kjer je bil sprva pomočnik Pablu Lasu, nato pa še Ricardu Casasu, Fotisu Katsikarisu, Nevenu Spahiji, Manolu Husseinu, Svetislavu Pešiću, Pacu Olmosu in Velimirju Perasoviću. V tem času je dvakrat osvojil evropski pokal, in sicer s Spahijo leta 2010 in Perasovićem leta 2014. Ob različnih priložnostih je Valencio na 17 tekmah vodil tudi kot glavni trener in zabeležil devet zmag in osem porazov.

Leta 2014 je presedlal v vlogo športnega direktorja, v devetih letih pa zamenjal sedem trenerjev. V tej vlogi je z Valencio leta 2017 osvojil špansko prvenstvo, superpokal, klonil v finalu evropskega pokala ter prejel nagrado za najboljšega športnega direktorja v ligi ACB, leta 2019 pa znova osvojil evropski pokal. Podpisal se je tudi pod prihoda slovenskih reprezentantov Klemna Prepeliča in Mika Tobeyja, zato navijači Cedevite Olimpije upajo, da bosta naslednje leto nosila zeleno-oranžni dres.

Rudež nad njim razočaran

Ob vsem naštetem pa se da Chechu Muleru prebrati tudi manj prijetne stvari. Tamkajšnji predstavniki sedme sile so mu znali očitati, da je kot športni direktor pogosto prehitro menjaval trenerje in člane trenerskega štaba, hrvaški košarkar Damjan Rudež pa je leta 2018 javno izrazil razočaranje nad sodelovanjem z njim. »Mulero je o meni govoril slabe stvari ekipam v španskem prvenstvu, ki so se zanimale zame. Ker sem želel kariero nadaljevati v Španiji, me je to zelo prizadelo. Ves čas sem bil odkrit z njim, on pa ne z menoj, zato Valencio zapuščam z grenkim priokusom. Strah ga je bilo, da bi pri drugem španskem klubu pokazal kakovost, ki je pri Valencii zaradi skromne minutaže nisem mogel,« je med drugim tedaj povedal Damjan Rudež.

