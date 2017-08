Primož Roglič, kolesarski šampion in zmagovalec etapne dirke po Franciji »Letošnje poletje sem v veliki meri preživel na dirki po Franciji. Pravega dopusta še nisem imel. Računam, da me čaka nekje oktobra oziroma v začetku novembra. Sicer pa mi je povsod, kjer sem, lepo! Letos sem, zanimivo, nekaj dni preživel tako na morju kot ob jezeru in v hribih. Na začetku meseca sem nekaj dni preživel v Bohinju in bilo je super. V okoliških hribih je občutno bolj sveže, prav tako ob vodi. Ob koncu tekmovalne sezone sem se tradicionalno za nekaj dni odpravil v Medžimurje, v LifeClass Terme Sveti Martin. Težko bi odgovoril na vprašanje, kje sem do zdaj najbolj užival. Kot rečeno, če si uspem privoščiti počitnice, mi je povsod lepo. Predvsem se vedno poskušam držati načela, da se vsakič odpravim kam drugam. Ker v kakšnih bolj oddaljenih eksotičnih krajih z dekletom še nisva bila, je recimo to na seznamu počitniških želja.«

Nataša in Saša, glasbena zasedba Sinji galeb »Klima in hladne pijače so najprijetnejše stalnice v teh soparnih avgustovskih dneh, sicer pa letošnje poletje preživljava delavno. Bila sva v Črni gori in Srbiji, v prihodnjih dneh se odpravljava v hrvaški Opuzen na festival Melodije hrvatskog juga. Za kakšen daljši oddih nama bo žal ostalo bolj malo časa, a naju veseli, da se lahko zaradi svojega poslanstva veliko druživa z ljudmi. Zadovoljna bova, če nama bo vsaj kakšen vikend uspelo pobegniti na morje. Morski zrak me pomirja, zato sem si že od nekdaj želela živeti ob morju, medtem ko so Saši ljubše reke, na katere ima prijetne mladostniške počitniške spomine. Katere so najine najbolj nepozabne poletne počitnice? Nama so bile vse počitnice, ki sva si jih privoščila do zdaj, nepozabne. Vselej sva videla nekaj novega, spoznala nove ljudi in se naužila lepot novega okolja. Katera je najina neuslišana počitniška želja? Trenutno ta ni povezana s kakšno lepo lokacijo, ampak z dobro uvrstitvijo na že prej omenjenem izredno odmevnem petkovem festivalu, na katerem sodelujejo priznane glasbene zvezde.«

Simona Mandl, center menedžerka Europarka »Poletje je vedno čudovit del leta. V teh dneh se najraje osvežim s smutiji z ogromno sadja, ki so zdrava in osvežilna pijača, pa tudi sladoledu se poleti nikoli ne odrečem. Kot običajno smo se tudi letos z družino odpravili na morje. Tam si vselej vzamem čas za sprostitev, tako da predvsem veliko počivam na plaži, prav tako ostanem aktivna z vsakodnevnim plavanjem. Sicer pa se rada spominjam čisto vsakih počitnic. Največ mi seveda pomenijo tiste, preživete z družino. Skupaj se pogosto ob pregledovanju fotografij radi spominjamo vseh posrečenih in zabavnih trenutkov, ki smo jih na dopustih doživeli skozi vsa leta. Čeprav uživam tudi drugje, ima morje zame prav posebno energijo. In prav sveža energija je to, kar potrebujem poleti, da se lahko potem polna zanosa in novih idej vrnem na delo. Letos nas v Europarku zaradi priprav na dogodke ob našem 17. rojstnem dnevu čaka zelo zapolnjen avgust. Katere so moje neuslišane počitniške želje? Glede kraja nisem izbirčna, saj je v dobri družbi lepo prav povsod. Zagotovo je moja velika želja preživeti cel mesec na morju, dneve preživljati z veliko plavanja in med prebiranjem kakšne dobre knjige na plaži. Prepričana sem, da bo ta moja želja uslišana nekoč v prihodnosti.«