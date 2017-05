Izredno zanimivo, napadalno usmerjeno srečanje je sicer bolj odločno začel Atletico iz Madrida. Tokratni gostje so na Santiagu Bernabeu v srečanje krenili samozavestno, a so domačini v tradicionalni beli opravi nato hitro zagospodarili na igrišču, predvsem na krilih razpoloženih vezistov. Luka Modrić je v izjemni formi, ko pa k temu dodamo še Španca Isca in Daniela Carvajala prehod v napad deluje praktično neustavljivo.

Že v 7. minuti je ravno naveza Isco-Carvajal poskrbela za prodor po desnem boku. Hitro in kombinatorno je Carvajal potegnil v kazenski prostor, toda ob njegovem strelu je bil na mestu slovenski vratar Jan Oblak, ki je moral posredovati dvakrat; ob odbitku nato še ob slabšem poizkusu francoskega napadalca Karima Benzemaja.

Pritisk Reala se je stopnjeval vse do desete minute, ko je priložnost po predložku Sergia Ramosa in kasnejšem odbijanju žoge izkoristil odlično postavljeni Cristiano Ronaldo. Portugalec je z zadetkom z glavo izkoristil ponujeno in potrdil izjemno strelsko formo.

Visok tempo ni pojenjal Šest minut kasneje so bili beli baletniki po izvedbi kota znova v priložnosti. Oblak se je moral izkazati, ko je z glavo na drugo vratnico natančno meril povratnik, branilec Raphael Varane. Minuto kasneje se je na drugi strani pred vratarjem Reala Keylorjem Navasom znašel hitri Kevin Gameiro. Kostariški čuvaj mreže je francoskem napadalcu žogo izbil izpod nog, ko ga je ta skušal preigrati. Visok tempo in navdahnjeni napadalni vezisti so poskrbeli za priložnosti na obeh straneh tudi v drugem delu prvega polčasa. V 29. minuti je recimo imenitno preigraval Ronaldo, poslal čudovit predložek v osrčje obrambe Atletica, do strela pa je atraktivno prišel Benzema, ki je za las zgrešil. To bi bil gotovo najlepši zadetek dosedanjega poteka lige prvakov. Za goste je priložnost po prostem strelu tri minute kasneje zapravil Diego Godin.