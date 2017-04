Matjaž Trbovc (do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Mihael Žgank (do 90 kg), Tina Trstenjak, Andrea Leški (obe do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Klara Apotekar (do 78 kg) bodo na Poljskem skušali povečati zbirko slovenskih kolajn na dosedanjih EP, ki je trenutno pri številki 42. »Neuspeh bi bil, če bi se domov vrnili brez kolajne, saj je naša ekipa izbrana tako, da prav vsi spadajo vsaj v širši krog favoritov. Ekipa je pomlajena, malce pa sem razočaran, ker so nekatere perspektivne judoistke brez pravega pojasnila odpovedale nastop,« opozarja 58-letni reprezentančni trener Marjan Fabjan, med slovensko osmerico pa je v Varšavi kar šest njegovih tekmovalcev in tekmovalk iz kluba Sankaku.

Zaradi poškodb ne bosta nastopila Roki Dragšič (lani tretji na EP v Kazanu) in Anamarija Velenšek (bronasta na lanskih OI v Riu), prvi adut pa bo Tina Trstenjak, aktualna evropska, svetovna in olimpijska prvakinja. »Kot vsa leta doslej sem tudi letos trenirala po Fabjanovem programu. Čeprav še nisem stoodstotno pripravljena, si v Varšavi želim predvsem dobrih borb. Če bodo dobre, potem tudi uspeh ne bo izostal,« pravi Tina Trstenjak, ki je na štirih članskih EP osvojila štiri kolajne: eno zlato (Kazan 2016), dve srebrni (Montpellier 2014, Baku 2015) in eno bronasto (Budimpešta 2013).

Letošnja sezona je za 26-letno Celjanko nekoliko krajša od prejšnjih, saj je bila po OI v Riu kar mesec dni brez treningov ter uživala na morju in v prostem času, da si je spet napolnila baterije. »A po Riu sem prav tako imela veliko medijskih in sponzorskih obveznosti, na srečo pa se je kmalu vse vrnilo v stari ritem. Na teh dogodkih mi je še vedno bolj neprijetno kot prijetno, a se počasi le navajam,« pojasnjuje Trstenjakova, ki jo prvi nastop čaka jutri in ki namerava še dolgo kraljevati tudi na vrhu svetovne jakostne lestvice, kar je potrdila z zmago na letošnji močni tekmi v Parizu. dek