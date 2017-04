Prihodnje britanske volitve bi morale biti – po razmeroma novem zakonu, sprejetem leta 2011 – pet let po prejšnjih. Zakon dovoljuje razpis predčasnih le, če jih odobrita dve tretjini poslancev. Po dolgi vroči razpravi oboževalcev in kritikov premierke Therese May o njeni torkovi odločitvi za razpis predčasnih volitev je včeraj v parlamentu proti glasovalo samo trinajst poslancev. To je več kot presenetljivo, saj njenim konservativcem raziskave javnega mnenja napovedujejo osvojitev veliko večje večine od sedanje precej tesne (vsega 17 poslancev), zaradi česar je eden izmed najbolj kritičnih opozicijskih poslancev dejal, da se obeta kronanje Therese May. Na Škotskem vladajoča SNP, tretja največja stranka v britanskem parlamentu (za vladajočimi konservativci in laburisti), je razpis predčasnih volitev razglasila za politični oportunizem. A njeni poslanci so se glasovanja vzdržali.

Število podpornikov brexita narašča Britanci bodo šli na volišča že tretjič v dobrih dveh letih. Maja 2015 so z majhno večino oblast zaupali konservativcem. Junija lani je spet majhna večina glasovala za brexit. Prevladuje prepričanje, ki ga potrjujejo tudi raziskave javnega mnenja, da je zdaj za brexit precej več Otočanov, kot jih je bilo na lanskem referendumu. Razpis volitev je zato očiten strankarski oportunizem: Mayeva in konservativci, stranka večinoma bogatih, desničarskih, starejših in belih volilcev, želijo na krilih brexita poleteti do tako velike večine, da bodo lahko izpeljali kakršen koli brexit in Britancem vladali, kakor bodo želeli, kar pri številnih vzbuja strah. Obenem se zdi povečevanje števila zagovornikov brexita nerazumljivo, posebno zato, ker prinaša same slabe novice in ker je brexit največji maček v žaklju, kar so jih kdaj kupili Britanci. Zdi se, da gre za pregovorno britansko trmo in stiskanje zob: če smo se za to odločili, bomo to izpeljali – kar bo, pa bo.

Volitve za uspešen odhod iz EU? Vsi po vrsti priznavajo, da bodo volitve 8. junija volitve o brexitu, ne pa o tem, kakšno vlado si želi večina Britancev. Britanski večinoma desničarski evroskeptični tisk je po oznanitvi volitev nasprotnike brexita razglasil za izdajalce in saboterje. Mayeva, nekoč nasprotnica brexita in še pred dnevi nasprotnica predčasnih volitev, je včeraj v parlamentu trdila, da bi ji nov mandat okrepil pogajalski položaj pri brexitu in poskrbel za »gotovost prihodnosti«. Po njenih besedah Britanija potrebuje močno vodstvo, da bi bil brexit uspešen. Kljub temu je zavrnila sodelovanje v predvolilnih televizijskih soočenjih, zaradi česar so jo kritiki obtožili, da se boji branjenja svojega političnega oportunizma.