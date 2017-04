Po brexitskem referendumu še brexitske volitve

Zadnje, kar Velika Britanija potrebuje v času, ko je zaradi brexita bolj neenotna kot kadar koli prej – znotraj svojih štirih delov in med njimi –, je nov volilni obračun strank. Premierka Theresa May je vseeno presenetila vse in razpisala predčasne volitve, ki bodo 8. junija, slabi dve leti po rednih volitvah (naslednje redne volitve bi morale biti maja 2020) in slabo leto po brexitskem referendumu.