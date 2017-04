Medtem ko je večina ljudi barvala jajca in jedla šunko, se je rumeni tisk bolj kot Jezusu posvečal morebitnemu otroku Tanje Žagar. Kot poroča revija Suzy, naj bi bila ena najbolj priljubljenih pevk pri nas noseča, saj so jo prejšnji teden »zakamuflirano, da bi bila čim manj opazna in prepoznavna«, videli v ljubljanski porodnišnici. Revija poroča, da naj bi šla pevka na pregled, ki ga nosečnice opravijo v tretjem mesecu, vendar pa niti pevka niti njen menedžer Miki Šarac govoric še nista komentirala.

Pevka sicer na svoji strani na facebooku objavlja fotografije kot običajno, je pa zato brat njenega menedžerja, Goran Šarac, v petek objavil fotografijo pevke, zavite v ruto. »Takole hodim po Ljubljani z zakamuflirano pevko Tanayo Shaquar in se skrivava pred hudobnimi novinarji.« Kakršen podpis pod fotografijo, takšni komentarji; Šarčevi prijatelji na facebooku so namreč pod fotografijo kar tekmovali v priložnostnem rasizmu. Nekdo je na primer napisal, da bo Šarca Tanja ubila tako, da se bo razstrelila, Miki Šarac se je pošalil, da je na sliki »Tanaya iz Bahrajna«, televizijec Vanja Vardjan pa je pripomnil, da s fotografijo nekaj ni v redu: »Ona bi morala pet metrov za tabo hoditi, ne pa da se 'grlita' v javnosti.«

Ginekološki oddelek rumenega tiska poroča še o nosečnosti partnerice voditelja oddaje Ambienti Dejana Pevčevića, sin Filip pa se je rodil tekmovalcu oddaje Zvezde plešejo Mihi Dragošu. V reviji Suzy poročajo še, da je bil drugi porod intuitivne svetovalke in pisateljice Maje Debevc »duhovno doživetje«.

Katarina Čas in Jurij Zrnec snemata v režiserjevi postelji Letos se nam obeta novi slovenski film Prebujanja režiserja Petra Bratuše, ki se bo vrtel okoli treh parov, ki kljub temu, da se približujejo štiridesetim, še vedno odraščajo. Ker je dogajanje postavljeno v spalnice glavnih junakov in junakinj, ne preseneča, da so prve fotografije s snemanja posteljne. Eden od parov bosta Katarina Čas in Jurij Zrnec, ki sta, kot je povedala igralka, svoje prizore snemala v stanovanju režiserja, v filmu pa nastopajo še Saša Pavlin Stošić in Sebastian Cavazza ter Jana Zupančič in Primož Pirnat. Padla je tudi prva klapa celovečerca, ki ga v Hollywoodu snema Mitja Okorn. Film Life in a Year, v katerem bosta glavni vlogi odigrala sin Willa SmithaJaden Smith in manekenka Cara Delevingne, naj bi snemali 34 snemalnih dni, številni pa upajo, da Okorna po uspešni karieri na Poljskem zdaj podobno čaka še v Hollywoodu.

Vrnitev ene najbolj znanih diskotek devetdesetih let Medtem ko v ljubljanskem Cirkusu nostalgijo po devetdesetih letih zdravijo z obujanjem že razpadlih skupin, so v Šentilju odprli kar diskoteko. Yucatan, ki je svoje prvo življenje doživel med letoma 1996 in 2005, ko so tam vrteli house, latino, disco in jugoglasbo, je v soboto ponovno odprl svoja vrata. Lastnik diskoteke je Bojan Belna, znan šentiljski podjetnik in predsednik lokalnega odbora SDS, po katerem se v Šentilju imenuje tudi ulica. V diskoteki bosta za zdaj odprti dve prizorišči, na katerih bodo vrteli disco in jugoglasbo, na odprtju pa so zbrane zabavali pevec Čira, Samcy Jay iz skupine Skater ter DJ Artes, čigar pravo ime je Sandi Miler in je sin najbolj znane spletne senzacije pri nas Fredija Milerja. Sandi Miler je star 24 let, poleg vrtenja glasbe pa skupaj z očetom ustvarja tudi svojo, predvsem plesno glasbo. Sodeč po fotografiji z dogodka jabolko ne pade daleč od drevesa.

Kot da en Damjan Murko ne bi bil dovolj Ko smo že ravno pri lokalnih senzacijah, štajerski slavček Damjan Murko, ki ima do na novo odprte diskoteke le nekaj minut vožnje, ima imitatorja. Kot poročajo v Lady, gre za Tadeja Merčnika, njegova imitacija pa naj bi bila del nastopa skupine Klapovühi, na katerem se preostali člani skupine spremenijo v Murkove varnostnike, članica pa v njegovo ženo Majo. Skupina naj bi bila prava uspešnica na pustnem tekmovanju v Markovcih, kjer naj bi se vsi želeli slikati z Murkovim imitatorjem, original pa naj bi bil nad tem seveda navdušen: »Seveda mi to laska, se pravi, da nekdo skrbi za mojo promocijo, pa še s prstom mi ni treba migniti za to.«

Andrea Massi uči telovadbo in prenavlja hišo Prejšnji teden je 50 let praznoval trener Tine MazeAndrea Massi. Ta naj bi te dni največ časa preživel doma, kjer prenavlja hišo, zaposlen pa naj bi bil v eni od srednjih šol, kjer »poučuje športno vzgojo in se navaja na življenje navadnega smrtnika«. Praznovanje je začel tako, da so ga zgodaj zjutraj obiskali »trije zvesti prijatelji«. Da je prehod iz profesionalnega športa med navadne smrtnike težak, je za revijo Zvezde potarnal Sebastjan Cimirotić, ki je dejal, da se je po končani karieri še vedno zbujal zjutraj misleč, da mora na trening. In kar je še huje, »ko sem bil s prijatelji v lokalu, sem se odpravil domov, ker sem mislil, da imam naslednji dan tekmo«. Cimirotić je zdaj že bolj uigran, trenutno pri Olimpiji trenira mlajše kategorije nogometašev, pri čemer »neizmerno uživa«.

Rok iz BQL zdaj namesto enajstih spije le pet kozarcev piva Mladca iz zasedbe BQL, ki sta na Emi prejela največ glasov občinstva, nominirana pa sta tudi za viktorja popularnosti, pa se, ravno nasprotno, privajata na življenje, ki ga prinaša status znanih Slovencev. Čeprav Anej pravi, da že prej nista živela preveč zanimivo, se je Rok za revijo Obrazi pošalil, da zdaj zvečer, ko gre ven, namesto enajstih spije le pet kozarcev piva. Anej je nato dodal, da se je najtežje odreči objavljanju golih fotografij na spletu, na kar je njuna mama, ki je bila prav tako prisotna na intervjuju, dodala, da je Anej tako suh, da ga verjetno ne bi niti prepoznali. »Bi pa morda dobil sponzorsko ponudbo kakšne restavracije.«