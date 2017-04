Ta teden so razglasili največkrat predvajane skladbe na slovenskih radijskih postajah v letu 2016. Skupna zmagovalka je Nina Pušlar s skladbo To mi je všeč, ki je tudi skladba oglaševalske kampanje za trgovsko verigo. Letos se je tako drugič od leta 2010, odkar Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije IPF beleži število predvajanj skladb, zgodilo, da je skupno prvo mesto zasedla domača skladba. Leta 2011 je to uspelo skupini Tabu s skladbo Poljubljena. Nina Pušlar je ob podelitvi priznanja povedala, da skladba, katere producent je Anže Kacafura, znan tudi kot član skupine Muff in sodelavec raperja Zlatka, napoveduje nov zvok, ki ga bo mogoče slišati na novem albumu. Na prireditvi, ki jo je vodila Ula Furlan, pa letos ni bilo Raaya, čeprav je bila skladba Maraaye, evrovizijska Here For You, druga največkrat predvajana skladba lanskega leta, predlani pa je bila celo največkrat predvajana slovenska skladba.

Ula Furlan se je zapletla z mladoletnikom Potem ko je Nini Pušlar čestitala za največkrat predvajano skladbo leta 2016, pa je voditeljica dogodka Ula Furlan hitela naprej na snemanje serije Česnovi, v kateri ima epizodno vlogo mlade, nadomestne gimnazijske učiteljice. Ula Furlan, ki sicer dela še kot novinarka in voditeljica, v seriji igra učiteljico, ki se zaplete z mladoletnikom Klemnom Česnom; Klemna igra še ne polnoletni Boris Lieber, sicer gimnazijec, ki so ga domači tabloidi že razglasili za slovenskega Hugha Granta. »V družbi polnohormonskih in skoraj povsem odraslih najstnikov. Kombinacija in pol,« pa je o snemanju povedala za revijo Suzy.

Mladi Pahor magnet za dekleta Ko smo ravno pri najstniških romancah, ista revija poroča, da naj bi bil sin predsednika države, Luka Pečar Pahor, ne samo nadarjen športnik, prodoren študent mednarodnih odnosov in zvezda očetovega instagrama, ampak tudi magnet za dekleta. »Njegove oboževalke moramo tokrat razočarati, saj je srce predsednikovega sina oddano,« so zapisali. Pečar Pahor naj bi se namreč v prvi vrsti Mercedes Benz Fashion Weeka pokazal z gimnazijko Emo, par pa naj bi sprva želeli celo pregnati iz prve vrste modnega dogodka, saj ju hostesa ni prepoznala. Šele po pripombi fotografa revije naj bi si hostesa premislila in paru dovolila, da se namesti na izbrana sedeža.

Mišičasti šarmer Chorchyp Nove romance naj bi se spletale tudi med snemanjem oddaje Zvezde plešejo; medtem ko v Novi razočarano ugotavljajo, da med Dejanom Vunjakom, sinom pokojnega pevca Brendija, in njegovo soplesalko Tadejo ni kemije, pa so se ta teden v več revijah pojavili zapisi, da naj bi se nekaj pletlo med Denisom Porčičem - Chorchypom in soplesalko Martino. Ali namigovanja držijo, še ni znano, so pa v reviji spomnili, da je nekdanji član raperske zasedbe Kocka v preteklosti prijateljeval s kar nekaj znanimi Slovenkami. Dve leti je bil v zvezi z Nino Osenar, dve leti in pol z Majo Prašnikar, govorilo pa se je tudi o romanci s Sanjo Grohar, kar pa je Porčič zanikal.

Rodil se je novi modrijan Ta teden v ginekološki rubriki rojstev in nosečnosti rumeni tisk poroča o rojstvu Staša, sina Roka Švaba iz skupine Modrijani, ob čemer so se vesele in blagoslovljene počutili vsi člani skupine Modrijani. Tretjo hčerko je rodila igralka Sabina Kogovšek, ki je v predstavi Pomona v Drami igrala še noseča; po Leni in Loli, ki ju ima z igralcem Jurijem Zrnecem, je zdaj z igralcem Jernejem Čampljem dobila še Mino. Tretjega otroka pričakuje tudi Karin Šimonka, nekdanje dekle Alena Kobilice, ki bo predsedniku uprave Perutnine Ptuj, Tiborju Šimonki, rodila njegovega petega otroka.

Na sodišču tudi Simona Weiss Medtem ko se je slovenska pevska diva Helena Blagne na sodišču znašla zaradi nekdanjega moža Mitja Zamana, ki jo toži za 150.000 evrov, pa v reviji Zvezde poročajo, da se je na sodišču znašla tudi pokojna princesa ljudskih src, Simona Weiss. V središču sodnega spora je hiša, ki jo je družina želela prodati, da bi dobila denar za pevkino zdravljenje, nato pa so se odločili, da hiše raje ne bi prodali, saj je bilo za drag poseg že prepozno. Ker neka odvetnica uveljavlja predkupno pravico do hiše, gre postopek kljub smrti pevke dalje.

Modno trpljenje mladega Francija Planinška Danes je znani lepotni kirurg, nekoč pa je bil modna žrtev. Franci Planinšek je za revijo Nova povedal, da je v mladosti pogosto trpel, saj je moral vedno nositi oblačila svoje starejše sestre. »Strahotno sem želel biti v prvi vrsti,« je povedal Planinšek, ki je opisal prigodo iz mladosti, ko se je oče prvič domov pripeljal s tovornjakom in ne s konjem. Namesto da bi šel pogledat tovornjak, se je »mulal«, saj mu oče ni ničesar prinesel. »Želel sem si namreč prav posebne čevlje iz tujine in bil sem prizadet, zato sem ostal doma,« je povedal še danes modno ozaveščen kirurg.

Ni pomembno, ali si Fužinka ali Londončanka Veliko pozornosti mediji namenjajo Niki Urbas Ambrožič, žirantki oddaje Zvezde plešejo, ki vsako nedeljo zabava z nenavadnimi primerjavami, ko tekmovalce na primer primerja z masleno pokovko. Modna oblikovalka, ki izhaja iz šiviljske družine, pravi, da so ji bili omikanost, eleganca in čut za estetiko privzgojeni, da pa danes zaradi spleta ni težko biti moden. »Včasih je bilo verjetno drugače; a v dobi interneta si lahko tako Fužinka kot Trnovčanka privoščita, da sta videti kot pristna Londončanka ali Parižanka,« je povedala za Lady.