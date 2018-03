Da, prav ste prebrali! Najbrž mislite, da o čiščenju veste vse – navsezadnje to počnete ves čas svojega odraslega življenja, kajne? A ustvarjanje čistega doma brez prahu in bacilov je težje, kot ste si mislili, še posebno če niste seznanjeni s taktikami profesionalnih čistilcev. Zato smo za vas opravili umazano delo in identificirali sedem načinov, kako se po mnenju profesionalcev napačno lotevate spomladanskega čiščenja, in vam predstavljamo, kako ga boste opravili pravilno.

Brisanje umazanije s tal Kako se najlažje znebiti umazanije s talnih površin v stanovanju? Morda je brisanje prahu s suho krpo slišati najboljša rešitev, a temu vendarle ni tako. Raje vzemite sesalnik, s katerim odstranite dvakrat toliko odpadkov in prahu kot z brisanjem, pravijo profesionalci. Sicer boste med pomivanjem preostalo umazanijo samo razprostrli po prostoru, kar vam bo naslednje čiščenje še otežilo.

Poln zbiralnik sesalnika Preden uporabite sesalnik v svoji spomladanski čistilni akciji, se odkrižajte »dokazov« zadnjega čiščenja. In to prav vseh! Če sta zbiralnik ali vrečka vašega sesalnika več kot do polovice polna, je moč slednjega precej manjša. Lahko se vam zgodi, da boste morali dnevno sobo posesati celo dvakrat ali trikrat, da boste odstranili vse pasje dlake. Praznjenje sesalnika na začetku dela (ali tudi med sesanjem, če je to potrebno) pomeni dosti manj dela za vas.

Pretiravanje s količino čistila Čiščenje ni nobena znanost, a je nedvomno lažje, če ga dojemamo tako. Če na čistilu za tla piše, da en zamašek zadošča za pet litrov vode, se držite navodil. Presenečeni bi bili (ali pa tudi ne), koliko ljudi meni, da je več vedno boljše. A če bi proizvajalci mislili, da bo več čistila bolje delovalo, bi to v navodilih tudi napisali. Navsezadnje so zainteresirani, da prodajo več svojih izdelkov! Zakaj bi vam torej svetovali, da varčujete? Zato, ker so čistila narejena tako, da delujejo na določen način! Preberite torej navodila, zapisana na čistilih, in jih upoštevajte, s čimer boste prihranili tako čas kot denar.

Papirne brisače in bombažne krpe Za čiščenje ne uporabljajte papirnih brisač in bombažnih krp, ampak jih zamenjajte s krpami iz mikrotkanine, ki jih dobite v vseh oblikah in velikostih, tudi v obliki rokavice za splošno čiščenje in posebnih krp za odstranjevanje prahu z elektronskih naprav in lesenih tal. Krpice iz mikrotkanine s svojimi mikroporami ujamejo umazanijo, prah in celo bakterije, na očiščenih površinah pa (razen trdovratnih madežev) ni treba uporabiti kemičnih čistil.

Shranjevanje v kartonskih škatlah Shranjujete sezonska oblačila in druge stvari v kartonskih škatlah, ki so vam nemara ostale od zadnje selitve? In to v kleti, na podstrešju ali v garaži? Napaka! Spraviti jih je treba v plastične zabojnike, odporne na mokroto in žuželke, sicer se vam lahko zgodi, da bo vaša dragocena lastnina poškodovana.

Čiščenje brez pospravljanja Pravkar ste se zagledali v umazano preprogo, ki bi jo radi čim prej očistili. Počakajte! Najprej se lotite pospravljanja vsega nereda v prostoru, sicer si boste morali najprej narediti pravo pot skozi tla, da boste preprogo sploh lahko dvignili. To pa pomeni, da je treba vse otroške igračke, ki so se znašle na tleh, odložiti na kavč, potem jih spraviti v kot, da očistite še kavč … in tako naprej. Poskrbite, da ni vidno nič, kar naj bi bilo pospravljeno. Šele potem se lahko lotite učinkovitega čiščenja.