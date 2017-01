Kaj Trump bere in spremlja na televiziji?

Donald Trump porabi veliko časa za napade na »lažnive« medije, še več pa za prebiranje člankov in spremljanje televizijskih oddaj (najraje ima objave o sebi). Ravno mediji so tisti, ki ga so z objavljanjem vsake njegove izjave v predvolilni kampanji vsaj posredno spravili do predsedniške nominacije. Zdi se, da gre za dvosmeren obsesiven odnos – Trump ne more brez medijev, oni pa ne brez njega.