»Zelo smo ponosni, da lahko kot največja in najstarejša slovenska organizacija v Ameriki podpremo ta dogodek v čast prve Slovenke v Beli hiši. Volitve včasih delijo ljudi, vendar Slovenci v Ameriki razumemo, da moramo stopiti skupaj, ker so naši predniki prišli iz težavnih razmer, da živijo v svobodi. Zelo smo ponosni,« je za STA zatrdil predsednik Kranjsko slovenske katoliške jednote (KSKJ)Rudolph Krasovec, ki je finančno podprla sprejem.

»Nekateri mislimo, da je občudovanja vredno, ker postavlja družino na prvo mesto. Ona ni bila izvoljena, ampak je bil izvoljen njen mož. Slovenci vemo, kako pomembna je družina, in nanjo sem s tega vidika zelo ponosen,« je Krasovec komentiral odločitev Trumpove, da do konca šolskega leta s sinom Barronom ostane v New Yorku in se ne seli v Washington.