Zmaga Donalda Trumpa je zaradi slovenske prve dame Melanie Trump osrečila tako prebivalce in prebivalke Sevnice kot tudi rumeni tisk. V revijah Lady in Lea lahko ta teden preberemo enako besedilo o tem, kaj novi prvi dami ZDA napovedujejo zvezde. Ker ima štiri planete in sonce v znamenju bika, je »oseba mirne in uglajene narave«, ker ima Mars v znamenju dvojčkov, pa je pri »izražanju odločna in si pomaga s svojim odličnim igralskim nastopom. Izvrstno zna pripovedovati zgodbe.«

Na gala večerjo šel Žan Mahnič Ali to drži, sta želela v živo preveriti tudi poslanca SDS Žan Mahnič in Tomaž Lisec, saj sta bila povabljena na gala večerjo pod častnim pokroviteljstvom Melanie Trump. Mahnič je napovedal, da bo novi prvi dami, če jo bo na večerji srečal, čestital ob njenem uspehu »in jo prosil, da ima v naslednjih štirih letih v mislih tudi Slovenijo, ki naj ji po svojih najboljših močeh s pozicije, ki jo bo imela, pomaga«. Zaradi strogega protokola posebnega darila zanjo ni smel prinesti, a je imel vseeno rezervni načrt. »Glede na to, da je moja stara mama klekljarica, bom imel pri sebi čipko, majhen lipov list. Če bo možnost, ga ji bom dal.« Tomaž Lisec je prav tako za revijo Nova povedal, da mu je državni zbor zavrnil plačilo letalske vozovnice, čeprav je bil na večerjo povabljen kot poslanec, zato bo stroške krila SDS, ki je po njegovih besedah »verjetno edina stranka v Sloveniji, ki je že v preteklosti uspešno sodelovala z republikansko stranko v ZDA«. Čeprav tudi sam prihaja iz Sevnice, Melanie osebno ne pozna, ve pa, kdo so njeni starši, in pozna nekaj njenih sošolcev iz osnovne šole. V ZDA bo vzel dve sevniški znamenitosti: salamo in vino modro frankinjo. Na ponudbo Damjana Murka, da na inavguraciji v angleščini zapoje Srečen, ker sem moški, se v štabu novoizvoljenega predsednika očitno niso odzvali.

Andrej Stare o vlačugah in nadvlačugah Ta teden rumeni tisk navdušujejo izjave športnega komentatorja Andreja Stareta. V Suzy so izpostavili njegov nastop na radiu, ko je razložil izjavo Jelka Grosa. Slednji je namreč vlečnico poimenoval vlačuga. Kot je pojasnil Stare, izraz ne pomeni »dame, ki se vlači«, temveč »gajbico, ki te popelje na skakalnico«. »Najbolje potegne vlačuga na vikersundski letalnici. Tudi v Innsbrucku imajo prekrasno vlačugo. To ni klasična vlačuga, to je nadvlačuga!« O šaljivem Staretu pišejo tudi v reviji Zvezde, kjer je povedal, da s svojo izbranko Mojco Javh nimata poročnih načrtov. »Sem srečno ločen,« naj bi dejal. »Človek v teh letih potrebuje bolj lagodno življenje… Tista leta med šestnajstim in petindvajsetim, ko zaljubljenci dan in noč tičijo skupaj, sva že prerasla,« je izjavil 61-letni Ljubljančan.